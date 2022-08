Rafa Nadal tiene claro qué ha pasado con el embarazo de Xisca y señala a un culpable

Rafa Nadal está muy enfadado por toda la información que ha salido en los últimos días sobre su embarazo con Xisca Perelló. Y es que, a pesar de haber llevado este proceso con total discreción, la pareja no ha sido capaz de evitar convertirse en el centro de todas las miradas.

A mediados del mes de junio, el tenista y su mujer anunciaron que, después de 20 años de noviazgo y 3 años como marido y mujer, estaban esperando a su primer hijo.

"Voy a ser padre. Queremos vivir de una forma tranquila. No sé cómo me va a cambiar la vida. No creo que suponga un cambio en mi vida profesional", aseguró Rafa Nadal en su momento.

Desde entonces, la pareja había conseguido mantenerse en un segundo plano hasta que, hace unas horas, ha saltado a los medios de comunicación una información que nadie esperaba.

En su séptimo mes de embarazo, Xisca Perelló ha tenido que ser ingresada en Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca, tras sufrir algunas complicaciones en el embarazo.

Y, aunque todavía no han trascendido los motivos por los que la mujer de Rafa Nadal ha tenido que acudir a este centro médico, sabemos que la mallorquina lleva una semana instalada allí por "recomendación médica".

Mientras tanto, el deportista se encuentra en Estado Unidos, participando en el US Open, donde el 30 de agosto disputó su primer partido. Esta decisión por parte del ganador de 22 Grand Slam nos hace pensar que Xisca y su bebé están totalmente fuera de peligro.

"No es nada grave, prueba de ello es que Rafa sigue en Estados Unidos y no ha cogido el primer vuelo a Mallorca", ha asegurado la periodista Vanesa Sánchez.

Además, la colaboradora de Ya es mediodía ha asegurado que, los médicos le han recomendado que se quede unos días más por si se produce alguna complicación y la tienen que intervenir de urgencia.

"No corre peligro la vida de Mery ni la del bebé, pero es una intervención que le tienen que realizar en algún momento y que ahora no se la están realizando porque está en avanzado estado de gestación".

Ahora, Rafa Nadal no ha podido ocultar su enfado tras filtrarse algunos detalles del ingreso de Xisca Perelló y está dispuesto a llegar hasta el final para averiguar quién es la persona que ha hecho púbica esta información.

Rafa Nadal y su familia van a por todas

Rafa Nadal y la familia de Xisca Perelló están muy enfadados por todo lo que se ha filtrado a los medios de comunicación acerca de su embarazo. Y es que, a pesar de que ya se ha confirmado que su mujer y su hijo se encuentran fuera de peligro, el tenista no está dispuesto a pasar esto por alto.

Según se ha podido saber en las últimas horas, el deportista estaría buscando a los culpables que han filtrado esta delicada información sobre la madre de su futuro hijo a la prensa española. Y es que, a pesar de que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, quiere que se haga justicia.

A la espera de saber si Xisca Perelló va a necesitar ser intervenida, Rafa Nadal ya estaría investigando entre el personal médico del Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca.

Tal y como ha publicado el diario La Razón, el tenista está intentando buscar el "agujero" en este centro médico por el que se ha colado dicha información. Para ello, la familia al completo estaría lanzando diferentes informaciones falsas, como el posible traslado de Mery a otra clínica, para encontrar al topo.