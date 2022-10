Rafa Nadal rompe el silencio y cuenta el estado real de su bebé y de Xisca Perelló

Mucho se ha hablado de Rafa Nadal y Xisca después del nacimiento de su primer hijo, que llegó al mundo el pasado sábado 8 de octubre.

Lo cierto es que el matrimonio está feliz tras haber pasado un susto de muerte con el ingreso hospitalario de Xisca en un hospital mallorquín. Hay que recordar que la joven estuvo allí más de mes y medio ingresada.

| GTRES

Con todo, el matrimonio vio como su hijo nació a las 37 semanas de embarazo. Y por suerte para la pareja, todo salió bien y ahora ya celebran que el pequeño Rafa haya venido al mundo con la mejor salud posible.

Rafa Nadal rompe su silencio tras el hermetismo del matrimonio

El caso es que en esta semana posterior al nacimiento del bebé, apenas se han sabido noticias sobre el matrimonio. No se ha tenido información sobre cómo han llevado todo este proceso, que no ha sido fácil debido a que Rafa no ha estado en todo momento con su mujer.

Y es que los compromisos profesionales de Rafa Nadal hicieron que cuando ella ingresaba de forma imprevista en un centro privado mallorquín, Nadal estaba disputando el US Open.

Pensó en la retirada si las cosas se complicaban, pero finalmente Rafa Nadal aguantó en el torneo y fue pasando rondas. Eso sí, este caía antes de tiempo, en octavos de final, y rápidamente volaba hasta Mallorca para estar con su mujer.

El escueto mensaje que deja claro el estado de la madre del bebé

Ahora, toda esa época de intranquilidad y sufrimiento ya es historia. Lo cierto es que todos los seguidores de Nadal esperaban que el tenista balear diese señales de vida, de una vez por todas. El caso es que el citado ha tenido a bien publicar un mensaje en su cuenta de Twitter para tranquilidad de todos.

| La Noticia Digital

Rafa Nadal sorprendió este jueves cuando compartía un breve, pero directo mensaje, para satisfacción de todos los seguidores que siguen al 22 veces campeón de Grand Slam. El caso es que estaban muy preocupados por la salud de su hijo.

Ha sido una semana muy larga de comentarios y especulaciones, pero finalmente la familia Nadal Perelló no esperó más y Nadal ha hablado en nombre del matrimonio. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde es seguido por millones de personas.

"Hola a todos. Después de unos días y muchos mensajes de cariño solo quería daros las gracias a todos. Estamos muy contentos y todos muy bien, un fuerte abrazo", decía el tuit de Nadal.

Un mensaje que se ha llenado de 'likes' en cuestión de segundos, concretamente 55 000 en poco más de 12 horas.

Rafa Nadal no deja a un lado sus entrenamientos

Los que siguen día a día a Rafa Nadal esperaban como agua de mayo este mensaje. Y después de confirmar que todo está en orden, el tenista balear se centra ya en sus entrenamientos. Quiere ponerse a punto lo antes posible.

| GTRES

Y es que el marido de Xisca Perelló ya está preparando los pocos compromisos profesionales que le restan de aquí a final de año. Uno de ellos provocará que tenga que cruzar el charco y lo hará viajando hasta Argentina.

Allí le esperan miles de seguidores de aquel país, ya que el próximo 23 de noviembre Rafa Nadal jugará un partido de exhibición contra Casper Ruud. Este es uno de los jugadores que están llamados a ocupar el reinado del tenis mundial en los próximos años.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

A Rafa Nadal ya se le ha visto entrenar en los últimos días acrecentando el ritmo paulatinamente. Además de centrarse en los cuidados de su hijo, sigue con sus entrenamientos como el gran profesional que es.