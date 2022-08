Rafa Mora formaliza la ruptura justo después de salir lo del embarazo de su novia

Rafa Mora está atravesando un momento delicado porque los directores de Sálvame se han planteado prescindir de sus servicios. Las redes sociales se han plagado de comentarios solicitando su despido y el colaborador se ha dado cuenta de algo importante. Debe cambiar su comportamiento lo antes posible, pues la audiencia ha amenazado con dejar de ver el programa.

Rafa Mora quiere evitar las provocaciones porque sabe que su temperamento le juega malas pasadas, por eso ha cortado por lo sano. Se ha sometido al Polideluxe para demostrar que no es homófobo ni machista, pero durante la publicidad ha sucedido algo.

El programa Socialité ha captado unas imágenes del valenciano manteniendo una acalorada discusión con Miguel Frigenti, su gran rival.

| Europa Press

Rafa ha optado por romper la relación que le une a su compañero, pues es la única forma de estar lejos del escándalo. Justo acaba de salir lo del embarazo de su novia Macarena y no sabe cómo asimilarlo, nadie imaginaba lo que ha sucedido. El de Valencia aseguró que estaba tan enamorado que ya tenía el nombre de su primer bebé, pero ahora resulta que tendrá que esperar.

Rafa, gracias a la eficacia de los tertulianos de Viernes Deluxe, ha confesado que está atravesando una crisis sentimental bastante seria. Macarena no se quedará embarazada por ahora, primero debe solucionar sus problemas emocionales y terminar sus estudios. La modelo quiere ser pedagoga y no consiente que ningún otro proyecto entorpezca su futuro.

Mora ha reconocido que tuvo una fuerte discusión con su pareja porque ella no entiende su trabajo y le ha reclamado más tiempo. El colaborador promete que lo ha intentado, pero asegura que le resulta imposible hacer más planes porque tiene muchos compromisos. Esto ha desencadenado una crisis que ha afectado a todo, al futuro del bebé también.

Rafa Mora da explicaciones para justificar su error

Rafa ha dejado claro que luchará por la relación, pues no va a renunciar al amor de su vida por un tema laboral. Reconoce que en un primer momento no entendió el enfado de Macarena, pero después supo que tenía parte de razón. Cuando solucionen el tema de la boda no tardarán en ser padres, aunque primero quieren pasar por el altar.

| GTRES

“Tuvimos una bronca porque ella se quejaba de que por culpa de mi trabajo no podíamos hacer planes y yo no la entendí, ella sabe con quién está”. Han estado un tiempo distanciados, pero lo que ha pasado en Sálvame ha hecho que modelo recapacite y vuelva con su futuro marido. “Gracias a vosotros ya está aquí, me ha visto tan mal estos días que ha venido a apoyarme”.

Mora no tiene ningún problema en reconocer que el trabajo es muy importante para él, por eso ha estado tan afectado las últimas semanas. Se ha dado cuenta de que el público no le quiere y al final es la audiencia la que le mantiene en televisión. Necesita cambiar de actitud, por eso ha cortado con todos aquellos que alteran su estado de ánimo.

Rafa Mora promete que no ha sido infiel

Rafa piensa que Miguel Frigenti solamente le quiere hacer daño, por eso saca cosas de su pasado que para él estaban más que enterradas. Ha formalizado la separación de su compañero, ya no hay marcha atrás: no volverá a compartir datos con él. Ahora lo que realmente le importa es aclarar que nunca ha engañado a Macarena, asegura que siempre ha sido fiel.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“No le he sido infiel a mi novia y tampoco tengo una relación abierta, es algo que respeto, pero que no comparto”. Mora quiere conservar su puesto en Telecinco, aunque para ello necesita recuperar la confianza de sus compañeros. Es cierto que tiene mucho talento, así que no sería de extrañar que le dieran otra oportunidad.