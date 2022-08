Rafa Mora anuncia el nombre de su primera bebé y reconoce que debe tener cuidado

Rafa Mora empezó a trabajar en Telecinco con una gran ilusión y sus esfuerzos por no desaparecer de la televisión han dado resultado. Actualmente es uno de los colaboradores más potentes de Sálvame, aunque su puesto en el programa pende de un hilo. Sus responsables le han dado un toque de atención y le han hecho ver que debe tener más cuidado a la hora de expresarse.

Rafa Mora reconoce que tiene un cuerpo grande y una voz grave, entiende que pueda asustar a sus contrincantes, pero esa no es su intención. Asegura que intenta contenerse a diario, aunque en ocasiones le resulta imposible porque tiene muchos detractores. El público se ha lanzado a las redes para exigir su despido y los directores de Sálvame se han planteado dejar de contar con él.

Rafa sabe que nadie es imprescindible y sabe que podría abandonar la televisión en cualquier momento, igual que lo han hecho otros. En su momento Antonio David Flores tenía mucho peso, pero dejó de ser útil y le desterraron del programa sin avisar. El valenciano teme que le pase lo mismo, por eso está intentando cambiar de comportamiento cuanto antes.

Rafa promete que no es “ni machista ni homófobo”, los espectadores se han equivocado al juzgarle. Asegura que está deseando formar una familia, de hecho ya ha decidido el nombre de su primera hija: Lucía, se llamará como su abuela. El colaborador ha desvelado que sus abuelos eran una pieza importante en su vida, ya no los tiene y quiere recordarles siempre.

Mora ha tenido una reunión con sus directores, quienes están muy preocupados porque no sabe qué ritmo va a tomar el programa. Sálvame ya no es lo que era, deben hacer cambios rápidos y no pueden cometer ningún error. El comportamiento del tertuliano es inadmisible, las redes sociales son un fiel reflejo de lo que debe hacer: cambiar de actitud cuanto antes.

Rafa Mora está preocupado por su futuro

Rafa se ha dado cuenta de que genera demasiada antipatía entre sus compañeros y sabe que su futuro en Sálvame no está asegurado. Según ha explicado, pensaba que era bueno que hablasen mal de él, aunque el tiempo le ha hecho cambiar de opinión. Sabe que es importante contar con el apoyo de la audiencia, pues es el principal sustento de cualquier programa.

Mora está decepcionado porque algunos tertulianos no han parado hasta conseguir que la dirección gestione su despido. Es cierto que hay espectadores que le apoyan, pero son muy pocos y de momento la mayoría quiere que abandone Telecinco. “Gracias a toda la gente que me apoya, todavía no me creo que haya gente que disfrute al ver cómo alguien puede perder su puesto”.

El polemista quiere pasar página, pero sabe que debe dar explicaciones e intentar que sus compañeros le den un voto de confianza. De momento son pocos los que quieren escucharle, pero algunos como Gema López se han puesto en su lugar. La periodista le ha recomendado que sea más prudente, piensa que es importante que cuente con el aplauso del público.

Rafa Mora se siente incómodo por lo que ha pasado

Rafa ha tenido una reunión con sus jefes y estos han aprovechado para convertir esta cita en contenido de Sálvame. “Mis directores me la han jugado y me han grabado, ya no me fío de nadie”, ha comentado cuando ha descubierto la grabación. Esta cinta demuestra que el valenciano está muy preocupado porque se ha dado cuenta de que sus fallos son inadmisibles.

Mora, en un intento de probar su madurez, ha hablado de su futura paternidad. Asegura que su primera niña se llamará igual que su abuela, una de las personas más importantes de su vida. Quiere seguir en televisión y para ello tiene que cambiar de imagen, necesita tener mejor fama.