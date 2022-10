Quién es Santi Burgoa, el presentador que ha enamorado a la actriz más querida de LQSA

No cabe duda de que Santi Burgoa se ha convertido en uno de los hombres más buscados del momento. Lo cierto es que no es para menos porque el presentador ha sido pillado in fraganti al lado de una conocida actriz de nuestro país.

La portada de Semana ya está empezando a ser de lo más comentada en todos los medios por un claro motivo. Al vallisoletano se lo ha visto con, nada más y nada menos, que Vanesa Romero, actriz de La que se avecina. Unas imágenes que muestran a la posible pareja públicamente de lo más cómplice paseando a sus perros.

Todo apunta a que ambos podrían haber rehecho sus vidas al lado del uno con el otro. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién es el posible nuevo chico de la actriz? ¡Desvelamos todos los detalles!

Santi Burgoa, el supuesto nuevo novio de Vanesa Romero

Santi Burgoa es un periodista y locutor que cuenta con más de diez años de experiencia dentro de la pequeña pantalla y la radio. La posible nueva ilusión de Romero dio sus primeros pasos en PRISA Radio (Cadena SER y Los 40). También formó parte de Punto Radio en Castilla y León.

No fue hasta años más tarde cuando saltó a la televisión estrenándose en La Sexta y el canal Trece de la mano de los programas Jugones y Al día deportes, respectivamente. Sin embargo, en 2018 cambió radicalmente de cadena porque empezó a colaborar con Aragón TV.

Tan solo un año más tarde, en 2019, el vallisoletano empezó a estar en el verdadero ojo público cuando empezó a ser presentador, junto a Carme Chaparro, en Cuatro al día. Justamente cuando todos los medios empezaban a tenerlo en el punto de mira, sucedió algo inesperado.

Su fama creció cuando se hizo pública su relación con Alba Carrillo, uno de los rostros más conocidos de Telecinco. Inmediatamente, la pareja se convirtió en una de las más discretas de la prensa del corazón.

Pero, tristemente, esta historia de amor tuvo su final. Fue justamente hace un año cuando los tortolitos decidieron emprender caminos por separado y, así, acabar con su relación. Según dicen las malas lenguas, una infidelidad por parte de la colaboradora habría sido el verdadero motivo de su separación.

Su ruptura con la tertuliana de Ya es mediodía coincidía también con su marcha de Telecinco, ya que optó por fichar, esta vez, para Telemadrid. Asimismo, Santi Burgoa empezó a presentar Juntos, el espacio de la cadena, el cual es colaboradora la misma Vanesa Romero.

De ahí que no sea de extrañar que haya surgido entre ambos la llama del amor. Santi Burgoa y Vanesa Romero podrían considerarse oficialmente la pareja sorpresa del otoño. Y es que ambos podrían haber empezado a conocerse hace tan solo unas semanas.

No obstante, no hay nada confirmado porque no hay ninguna pista que nos puedan ofrecer en sus respectivas cuentas de Instagram. O ambos están llevando este romance de forma muy discreta, o se trata de una mera amistad.

| Redes Sociales

El pasado sentimental de la supuesta nueva pareja de Santi Burgoa

Como bien se ha comentado antes, Santi Burgoa mantuvo una relación sentimental con Alba Carrillo, pero ¿qué hay de Vanesa Romero? Por lo que se conoce, la actriz, hasta agosto de este año, mantuvo un noviazgo con Emilio Esteban, con quien empezó en 2020.

Aunque todo parecía marchar viento en popa, lo cierto es que la intérprete, el año pasado, confesaba que se había dado un tiempo con su chico. Eso sí, tan solo meses después, en febrero de este año, revelaba que el productor y ella se habían dado una nueva oportunidad.

Pero finalmente, como ya se conoce, esta nueva toma de contacto no acabó de cuajar, de manera que rompieron su relación. Ahora, parece ser que el amor nuevamente sonríe tanto a Santi Burgoa como a la modelo.

