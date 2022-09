Quién salía en las fotos de Ortega Cano que Rocío Jurado tuvo que comprar y esconder

Rocío Jurado sigue acaparando todo el protagonismo en Telecinco, dieciséis años después de su muerte. Estos días, su historia familiar sigue estando más de actualidad que nunca, pues el documental En el nombre de Rocío arroja mucha luz.

A través de catorce capítulos que se pueden ver semanalmente en Telecinco (los tienes todos ya en MiTele) la hija de Rocío Jurado cuenta toda la verdad familiar. Así pues, la historia cambia notablemente con relación a lo conocido hasta ahora.

Los hermanos de Rocío, Amador y Gloria Mohedano, sus cuñados, Rosa Benito y José Antonio Rodríguez o la viuda de su primer marido, Raquel Mosquera eran los que había construido el relato hasta la fecha. También Ortega Cano ha contado la historia obviando algunos aspectos graves que ahora salen a la luz.

Mientras todos ellos se lucraban con entrevistas, exclusivas en revistas y colaboraciones televisivas, la hija de 'la más grande' vivía un infierno. Principalmente, por la crisis familiar con sus hijos y su exmarido, lo que le llevó a estar en tratamiento psiquiátrico durante años. Durante todo este tiempo, Rociíto ha estado callada y no ha dado su versión ante los ataques de toda la familia contra ella y contra su marido, Fidel.

Ahora se ha animado a hablar, ¡y de qué manera! Con En el nombre de Rocío pone todos los puntos sobre las íes. Así pues, ha contado aspectos desconocidos hasta el momento que demuestra que la relación de Jurado con Ortega Cano no era tan idílica como parecía ante las cámaras.

Rocío Jurado compró unas fotos comprometidas de Ortega Cano

Rocío Jurado había tomado la determinación de separarse de Ortega Cano. Únicamente frenó el proceso el diagnóstico del cáncer que se produjo meses más tarde y que lo cambió todo para toda la familia.

En el nombre de Rocío revela lo que Ortega Cano le hacía a su mujer. Lo cuenta sin tapujos Rociíto: "Mi madre era una mujer que lo había dado todo en esa relación. No se merecía las situaciones que se generaban. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra manera, haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices".

| Telecinco - GTRES

Rocíito insinúa problemas de Ortega Cano con el alcohol, problemas que más tarde confirmaría el propio hermano de Ortega. "Ella conoce lo que es José Ortega Cano. Ella sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe hacer. Supongo que le parecía una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y él tuviera una serie de actitudes en España que ella no considera correctas.

En este sentido, Rocío Jurado estaba muy angustiada por lo que su marido le ocultaba y por la supuesta doble vida que llevaba. "Mi madre compró fotos de Ortega Cano para protegerle. No te voy a decir qué, cómo, ni por qué. Es algo que ella me cuenta a mí. No voy a entrar ahí porque, a las alturas en las que estamos, es innecesario".

| Trendings

Seguramente, y a tenor de la información que se conoce, no se refería a ninguna infidelidad ni asunto de faldas. Más bien podían tratarse de fotos en las que se viera a José alegre, de fiesta, con amigos o en algún bar.

Rocío Jurado encarga un seguimiento a Ortega Cano

Que Rocío Jurado ya daba la relación por acabada es un hecho, según su hija. El único problema es que necesitaba pruebas de lo que estaba pasando.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Rocío encargó al fotógrafo Tino Torrubiano un seguimiento exhaustivo a Ortega Cano, como él mismo ha confirmado a Telecinco. "Ella estaba preocupada porque Ortega desaparecía durante días. No sabía lo que hacía, estaba preocupada y necesitaba saber la verdad".

Según el paparazzi, que da total credibilidad a la versión de Rociíto, "Rocío buscaba resolver esas incógnitas que su marido no le estaba contando. El mero hecho de encargarte un trabajo así indica que no pasaban por un buen momento".

El próximo capítulo de En el nombre de Rocío también será para enmarcar. Lo que pasó en unas sillas del hospital de Houston con Ortega Cano sorprenderá también a muchos.