Quién es el novio de Germán González, el periodista que triunfa en 'Mediafest'

Puede que para muchos el nombre de Germán González no os diga nada, pero él es una pieza fundamental de Sálvame. Germán lleva años vinculado al universo Mediaset. Y en los últimos tiempos ha cosechado un gran éxito cómo redactor en Sálvame.

Su voz es la que está detrás de algunos de los vídeos más hilarantes del programa. Además, con su participación en el Medifest Night Fever se ha convertido en toda una estrella del entretenimiento. La pasada noche dejó a todos boquiabiertos con su hipnótico baile al más puro estilo breakdance.

Aunque es ahora cuando se está dando a conocer por el gran público, el redactor lleva muchos años vinculado a la televisión. Germán González ha pasado por algunos de los programas más famosos de los últimos tiempos.

Germán González, el gran descubrimiento del Mediafest Night Fever

No cabe duda de que el trabajo en televisión es una carrera de fondo y Germán González es el claro ejemplo de ello. Tras pasar por la redacción y producción de algunos de los programas más punteros como Masterchef, Sálvame o Las Campos, finalmente se la ha dado su oportunidad de ponerse delante de las cámaras.

| TELECINCO

Aunque, si bien es cierto que no es la primera vez que los focos se dirigen hacia su persona. Fue en el mítico programa Cazamariposas donde hizo sus pinitos. Pero ahora, la segunda edición del Mediafest está siendo lo que le ha disparado su popularidad.

Anoche se convirtió en el ganador de la noche con un impresionante número de baile que dejó a todos boquiabiertos. La gala estuvo de lo más reñida. Germán González logró seducir tanto al jurado como al público que vio su actuación desde casa.

Por otro lado, Anabel Pantoja quedó en segundo puesto con una impecable actuación, donde interpretó Cuando me vaya.

Germán González tenía mucho que demostrar en esta segunda gala, ya que el mal sabor de la puntuación recibida en la primera le afecto mucho. Ahora, con este subidón de haber salido victorioso no cabe duda de que irá a por todas en las próximas galas.

Está claro que el redactor de Sálvame piensa aprovechar esta gran oportunidad que le ha ofrecido la productora.

Germán disfruta mucho con su trabajo, siendo uno de las grandes bazas del equipo de redacción del programa.

En cuanto a su vida privada, muy poco se sabe de él, aunque es muy activo por redes sociales.

En ellas sí comparte algunas de sus pasiones. Entre ellas se encuentra la música, viajar y Eurovisión. Recordemos que Germán fue uno de los enviados por Sálvame para cubrir la pasada edición del talent.

Durante algún tiempo se especuló mucho en redes que supuestamente mantenía una relación sentimental con Nando Escribano. Sin embargo, nunca se llegó a confirmar. Lo que está claro es que sí mantienen una muy buena relación de amistad junto a Nuria Marín.

Las polémicas de Germán González

El ácido sentido del humor que tiene el redactor lo ha llevado a meterse en algún que otro fregado. Hace unos meses, Germán hizo un polémico vídeo para el programa donde Kiko Matamoros y su novia, Marta Lozano, eran los protagonistas.

A Matamoros no le sentó nada bien las expresiones y palabras que utilizó Germán para la pieza. E incluso llegó a comentárselo en privado: "En un directo se ha acercado a mí y me ha dicho que no le gustó nada un vídeo que hice sobre él y sus vacaciones con su novia", confesó Germán en su Instagram.

Algo muy parecido le ocurrió con Marta Riesco, a quién también dedico un vídeo que no sentó nada bien a la reportera.