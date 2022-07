Qué pasó con Raquel Mosquera fuera de España antes de conocer a Pedro Carrasco

Raquel Mosquera ha contraatacado a la embestida que ha supuesto para ella el capítulo tercero del documental de Rociíto, En el nombre de Rocío". La hija de Pedro Carrasco ya ha advertido a Mosquera que habrá más contenido dedicado a ella, por lo que Raquel está de los nervios.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Sin embargo, se ha sobrepuesto a su frágil estado mental y ha acudido a Viva la vida a a dar su versión de los hechos. Ahora su caché cotiza al alza y no es plan de ir renunciando a generosos emolumentos por un día de trabajo semanal.

Raquel ha tenido que escuchar como sus argumentos y relato de todos estos años era desmontado de un plumazo. Rociíto no se esforzó demasiado en probar documentalmente nada de lo que decía sobre su padre y Raquel. No obstante, todas las explicaciones que ha dado han resultado bastante convincentes y cuentan con el apoyo de varios miembros de su familia paterna.

| Telecinco

Pese a que Rociíto va ganando por goleada, nunca se sabrá qué pasó el día de la famosa y última conversación entre Pedro y su hija. Aquí las versiones son contrapuestas y el único que puede arrojar luz al respecto es Fidel Albiac, que también estaba presente. Rocío Flores, si realmente vio a su abuelo aquel día, era demasiado pequeña para acordarse.

Raquel Mosquera en el punto de mira por su pasado

Raquel Mosquera ha vuelto a sentarse en un plató de Telecinco, con una única aliada allí, Marina Esnal. El resto de colaboradores dan credibilidad a las palabras de Rociíto, por lo que Raquel está en una difícil tesitura.

Rocíito es hábil y ahora, tras superar su depresión, está en sus plenas facultades y se le nota. Ha aprendido mucho durante todo este tiempo de silencio mediático y sabe como dar continuidad al culebrón. Por este motivo, acaba de abrir un melón que puede dar mucho de sí y que, de paso, deriva la pelota al tejado de Raquel.

Así pues Rocío en el documental insinúa alguna historia del pasado, hasta ahora desconocida de Raquel. La entrevistadora del documental, Ana Isabel Peces, le pregunta si sabe dónde conoció Pedro Carrasco a Raquel Mosquera.

"No. Lo que sé es que lo que ha contado ella no es verdad. Ella tiene su propia memoria, que la cuente y deje de hablar de mi padre". Rociíto insinúa que algo pasó en Alemania con Raquel Mosquera y la insta a que lo cuente.

Automáticamente, todo el mundo se está interesando por esta parte de la historia no contada. ¿Qué hacía Raquel en Alemania? ¿A qué se dedicó allí? ¿Cómo conoció a Pedro Carrasco?

| Telecinco

Rociíto en este sentido tira la piedra y esconde la mano. Apunta algo que no acaba de contar y de esta manera da carril a otro episodio anterior que terminó en los juzgados. Y es que Belén Rodríguez - íntima amiga de Rociíto - también insinuó en su momento que Raquel había tenido una profesión anterior a la de peluquera.

Raquel lo contaba ella misma en Telecinco: "dio a entender, porque no tiene ovarios de decírmelo a la cara, que yo no me había dedicado a la peluquería, que Pedro me había puesto a mí la peluquería". Dio a entender que se había dedicado al oficio más antiguo del mundo, al mundo de la noche.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Raquel la llevó a los tribunales por ello donde le caso todavía no está resuelto.

Ahora es Rociíto la que reabre el melón con insinuaciones que no puede probar. Raquel ya ha contestado al ataque de Rociíto, pues ha demostrado que este tema la afecta profundamente y que no está dispuesta a que nadie haga creer nada sobre sus inicios profesionales.

Según la peluquera, únicamente vivió en Alemania de los tres a los seis años "con mis queridos padres que emigraron a trabajar y a sacar a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada. A ver si te eneteras, payasa".