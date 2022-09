La profecía de Risto con Laura Escanes que se ha cumplido: 'Nos vamos a separar...'

Risto Mejide y Laura Escanes han dividido sus caminos. Después de 7 años de relación, la mediática pareja catalana ha decidido poner punto y final a su relación. Lo hacen con una hija en común, Roma, y —aparentemente— sin reproches. Simplemente, aquello que empezó en el 2015 ahora ha terminado.

En resumen. Ahora, sin embargo, saltan a la palestra unas reveladoras declaraciones de Risto Mejide en el podcast Cariño, ¿pero qué dices?. Lo más sorprendente de todo, es que el podcast se grabó a principios de septiembre.

En un capítulo llamado 'Despedidas', el presentador catalán hablaba sobre el día en que se acabaría su relación con Laura Escanes. Lo hacía de forma hipotética, sí; pero ahora las declaraciones cobran todo su sentido. "Un día yo llegaré a casa y tú no estarás", dice Risto a Escanes.

"Pero ¿por qué das por hecho que un día nos vamos a separar?", pregunta, bastante afectada Escanes. "Pues porque todo lo que empieza debe acabar", contesta Risto.

"Todo lo que empieza tiene que terminar"

Sorpresa, Laura Escanes reacciona diciendo que se siente muy triste. "¿No crees que las cosas pueden durar eternamente? Estoy muy triste ahora mismo, pero muy triste. Bien, dejémoslo estar, estoy muy enfadada ahora mismo", dice.

Por su parte, la respuesta de Risto no deja de ser de lo más reveladora: "¡Pues yo estoy riendo!".

El adiós a una relación de apariencia ideal

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la forma que sea, nos tendremos el uno al otro para siempre", explicaba la joven. "Fueron 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no termina. No muere. Y te seguiré amando el resto de mis días".

Así anunciaba Laura Escanes que se separaba de Risto Mejide. La noticia dejaba a todo el mundo sin palabras. Y es que nadie lo esperaba. Por el momento no se sabe mucho más. Lo que sí es cierto es que ahora ambos, con su hija Roma de por medio, tendrán que empezar un nuevo camino. Quién sabe dónde les llevará y si han hecho bien separándose.