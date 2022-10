La princesa Leonor reaparece y confirma que ha pedido ayuda

En estas últimas horas, nadie puede parar de hablar de la princesa Leonor. Y es que la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia ha vuelto a España con más fuerza que nunca. La razón de su regreso ha sido, nada más y nada menos, que con motivo de los Premios Princesa de Asturias, que arrancaron este pasado jueves, 27 de octubre,

Como lo dicta la tradición, la joven no podía perderse esta cita tan especial para su familia pese a sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales. Por lo que ha viajado cuanto antes a España para cumplir con sus obligaciones como heredera al trono.

Asimismo, la familia unida hizo su acto de presencia en público. Eso sí, quien se ganó todas las miradas fue la misma princesa Leonor, que deslumbró con su increíble look. No obstante, no solo llamó especialmente la atención su traje rosa, sino también un aspecto de su físico.

Leonor reaparece públicamente con brackets

La pasada primavera se descubrió la decisión que había tomado la princesa Leonor respecto a un complejo que llevaba arrastrando desde hacía algún tiempo. Y es que, con el fin de las restricciones debido a la COVID-19, ya no hacía falta hacer uso de la mascarilla estando al aire libre. Por esta razón, se pudo ver el último retoque que se había hecho la hermana de la Infanta Sofía.

De esta manera, luciendo sonrisa, se pudo ver que la nieta del rey emérito había decidido ponerse brackets para mejorar su sonrisa. Es preciso recordar que la princesa Leonor todavía, a día de hoy, no tiene los dos colmillos superiores. Una anomalía que no pasó desapercibida por aquel entonces y que algunos medios apuntaron a que se debía a una agenesia.

Una patología genética que imposibilita el desarrollo de uno o varios dientes debido a la ausencia de tejido primordial. Las únicas dos opciones a elegir que tenía la princesa Leonor era o someterse a una colocación de implantes o recurrir al uso de brackets.

De hecho, tal y como se ha podido ver ahora, la joven se ha decantado por la segunda alternativa. La ortodoncista Paula Lammers ha revelado para Semana que la hija de la reina Letizia lleva una "ortodoncia de brackets estéticos solo en sectores posteriores".

"Por la foto parecen porcelánicos, pero puede ser zafiro", decía. También ha explicado que, al parecer, "están realizando un rescate de los caninos mediante lo que parece una técnica pasiva".

Asimismo, también advierte que los especialistas que habrán atendido a Leonor habrán tenido que recolocar varios dientes tanto por cuestiones de funcionalidad como por simple estética.

De manera que, tal y como asegura Lammers, "le han puesto ortodoncia estética de toda la vida, muy bien puesta, con una técnica que se llama ortodoncia secuencial".

"Lo que están haciendo es que los caninos, que están en una posición mesial, están muy cerca de los incisivos laterales. Para proteger estos dientes, primero se colocan los caninos hacia distal, en su lugar correcto", proseguía.

"Y cuando los caninos ya se han colocado y las raíces de los incisivos laterales ya no corren peligro, ya podemos seguir con la secuencia de brackets normal", explicaba la ortodoncista.

Así es el tratamiento al que está sometido Leonor

Asimismo, lo que verdaderamente genera bastante interés es saber cuánto tiempo le quedará a la princesa Leonor continuar con este tratamiento. "Es complicado saberlo, no lo puedo determinar porque no sé si va a llevar solo ortodoncia arriba o abajo", empezaba diciendo Lammers.

"Si fuera también de ortodoncia completa, estimo que de 12 a 18 meses le quedaría, aproximadamente. Aunque los ortodoncistas nunca decimos el tiempo exacto que puede durar un tratamiento", revelaba.

