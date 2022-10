La princesa Leonor agota el vestido que le ha cogido a Letizia

La Princesa Leonor lo ha vuelto a hacer. Tras su última aparición pública, ha vuelto a agotar una de las prendas que le ha cogido a su madre del armario.

No hay ninguna duda de que las hijas de Felipe VI tienen en casa a una de las asesoras de moda más admiradas de España. Y es que, desde que la Reina Letizia llegó al trono, se ha convertido en uno de los referentes de la moda de nuestro país.

Gracias a su elegancia y a su acierto a la hora de escoger sus outfits, la madre de Leonor y Sofía no pasa desapercibida en ningún acto al que acude.

Hace unos días, la monarca se convirtió en el centro de todas las miradas en la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real deMadrid. Para la ocasión, escogió un elegante vestido azul con un impactante escote en la espalda que la dejaba al descubierto.

Estas imágenes no pasaron desapercibidas para los medios de comunicación internacionales, que no tardaron en publicar titulares como "La reina Letizia tiene un 'six pack' en la espalda".

Las redes sociales también se llenaron de comentarios. Según ha podido saber la revista ¡Hola! gracias a Iván Puntas, entrenador personal, "esas imágenes llaman tanto la atención porque no es fácil conseguir esa tonificación".

"Letizia tiene una buena genética y, además, tiene una filosofía de entreno muy potente. Esa espalda se consigue con constancia".

Ahora, Leonor de Borbón ha vuelto a sorprender tras aparecer en su último acto público con una de las prendas más icónicas de su madre.

Leonor tiene en casa una gran referente de la moda

Durante todos estos años, La Princesa Leonor y su hermana han tenido la oportunidad de aprender de una de las mujeres más elegantes de todo el territorio español. Y es que, en más de una ocasión, la Reina Letizia nos ha dado una importante lección de estilo y moda.

Además de apostar por las firmas españolas y las marcas low cost, a la monarca le encanta repetir prendas de ropa y complementos.

Ahora, su hija mayor y la heredera al trono ha reaparecido tras dos meses sin realizar ninguna aparición pública y ha dejado a todos sin palabras con el estilismo que ha escogido.

| GTRES

Este jueves 27 de octubre, Leonor ha viajado desde el UWC Atlantic College de Gales a España para asistir al concierto previo a los premios que llevan su nombre. Un evento en el que la Princesa no ha pasado desapercibida.

Para la ocasión, Leonor ha escogido un estilismo que bien nos recuerda a algunos de los outfits de la Reina de España. Demostrando una vez más que ya no es una niña, la hermana de Sofía ha seleccionado para la ocasión un traje fucsia de dos piezas, compuesto por una americana cruzada y unos pantalones rectos.

Una vez más, la hija mayor de los Reyes de España no ha tenido ningún problema en reutilizar algunos de los complementos que Doña Letizia ha llevado en más de una ocasión.

En concreto, estamos hablando del bolso de piel de la firma Hugo Boss que Leonor de Borbón ha escogido para la ocasión. Se trata de una cartera de mano en color negro que su madre lució por primera vez en el año 2013 y que, desde entonces, ha llevado en varios eventos.

Además, la joven ha vuelto a sorprender mostrando sus habilidades encima de los tacones. Todo apunta a que, al igual que su progenitora, la Princesa es una gran fan de este tipo de calzado.

Durante este concierto, pudimos ver a la heredera subida a unos salones destalonados de Carolina Herrera y del mismo tono el resto del conjunto. Estos zapatos son muy parecidos a los de la Reina consorte, pero en otro tono, de ante y con el tacón un poco más bajo.