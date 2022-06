La prima de Rocío Carrasco saca a la luz la prueba que demuestra la infidelidad

Rocío Carrasco es uno de los grandes activos de Telecinco, así que el último escándalo que ha sucedido en la cadena le afecta directamente. Santi Millán ha sido víctima de una filtración que ha puesto en peligro su matrimonio. Alguien ha publicado en las redes sociales un vídeo suyo manteniendo relaciones con una mujer rubia que nadie ha sabido identificar.

Rocío Carrasco sabe que Chayo, su prima más mediática, se ha pronunciado porque no está de acuerdo con lo que está sucediendo. La cantante ha utilizado sus redes sociales para dejar claro lo que piensa, a pesar de que tiene muchos conflictos pendientes. Su familia está en el punto de mira, pero ella se ha desmarcado porque no quiere saber nada del mundo del corazón.

Chayo Mohedano ha alcanzado una gran popularidad en los últimos tiempos porque ha tenido la valentía de enfrentarse a sus peores rivales. Ha llevado a juicio a los responsables de La Fábrica de la Tele, la productora que está detrás del programa Sálvame. Mostraron una presunta ficha policial de su marido Andrés, atrevimiento está gravemente penado por la ley.

Chayo Mohedano ha salido victoriosa del proceso que emprendió contra los responsables de Sálvame, así que cree plenamente en la justicia. Por ese motivo no quiere hacer nada que contribuya a vulnerar la intimidad de nadie. Recientemente ha hablado en su cuenta de Instagram del tórrido vídeo que demuestra el engaño matrimonial del presentador Santi Millán.

La prima de Carrasco les ha explicado a sus seguidores que ha recibido el material y que ha hecho lo correcto: negarse a visualizarlo. Comprende que es una noticia atractiva, pero ha advertido de las consecuencias que puede generar participar en ciertos escándalos. No quiere ser cómplice de ningún delito, por eso ha animado a sus fans a rechazar el vídeo si llegan a tenerlo en su poder.

Rocío Carrasco prefiere no hablar del tema

Rocío Carrasco ha tomado una postura diferente a la de Chayo, a pesar de que ella sí trabaja en Telecinco. No quiere hablar del asunto para no cometer errores, pues sabe que el tema es bastante comprometido y que habrá consecuencias. Santi Millán por fin se ha pronunciado y ha aclarado lo que ha sucedido con su vídeo: “Se ha cometido un delito”.

Rocío estuvo relacionada con Santi hace unos meses porque una conocida revista aseguró que iba a ser jurado del concurso Got Talent. Finalmente no llegaron a un acuerdo, pero la mujer de Fidel Albiac estuvo a punto de formar parte del programa. Quizá sienta demasiado respeto hacia el tema, por eso no se ha pronunciado ni piensa hacerlo.

Chayo Mohedano ha tomado otra postura: piensa que los delitos hay que denunciarlos antes de que lleguen demasiado lejos. “Me han querido enseñar el vídeo de Santi Millán y me he negado en rotundo a verlo porque sería cómplice de una vulneración de derechos”. La cantante conoce mejor que nadie el peligro de las redes sociales y quiere concienciar sobre el tema.

Rocío Carrasco sabe que su familia ha vuelto a atacar

Rocío está protagonizando un documental en Telecinco que pretende honrar la memoria de su madre y ha alterado a su familia. Salvador Mohedano, hermano de Chayo, ha hablado por primera vez para acusar a Rociíto de no estar contando la verdad. Asegura que la Más Grande sufrió muchos desplantes de su hija y no entiende por qué nadie cuenta esta realidad.

Carrasco reconoció que tuvo diferencias con su madre cuando empezó con Antonio David Flores, pero el conflicto no fue a más. Siempre han tenido un trato cordial, a pesar de que sus detractores insinúen lo contrario para restar importancia a su testimonio. Chayo prefiere hablar del vídeo de la supuesta infidelidad de Santi Millán y omitir la noticia que realmente le afecta.