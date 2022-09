Preocupante última hora de Camilo Blanes: atendido en su casa por un helicóptero

En las últimas horas, el delicado estado de salud de Camilo Blanes ha vuelto a saltar todas las alarmas. Y es que desde que su padre, Camilo Sesto, falleció en 2019, el joven ha llevado un estilo de vida poco saludable.

Asimismo, a pesar de tener una compleja relación con el cantante, para Blanes su muerte fue un duro varapalo que no le costó superar. No obstante. su mayor apoyo es Lourdes Ornelas, su madre.

La mexicana, que está al pendiente de la última hora de su estado de salud y que hace unos meses hablaba alto y claro sobre la condición de su único hijo. "No es fácil incapacitarlo, es un adulto", decía.

"Mi hijo ha estado distintas veces ingresado, lo suben a la camioneta, va a un sitio de rehabilitación. Esta enfermedad es para toda la vida, nunca puedes decir que la haya pasado", explicaba.

Por otro lado, tras unos meses de calma en los que todo parecía indicar que la salud de Camilo Blanes había mejorado notablemente, ahora, el joven ha vuelto a tener complicaciones.

| Europa Press

Camilo Blanes vuelve a estar en el foco mediático por sus problemas de salud

Fue ayer, 4 de septiembre, en el programa Ya es verano cuando salía a la luz una nueva información que dejaba a todos sin habla. Camilo Blanes volvía a padecer problemas de salud a pocos meses después de recibir el alta hospitalaria.

Por si no fuera suficiente preocupación, lo cierto es que toda esta situación se agravó cuando un helicóptero medicalizado del SUMMA tuvo que aterrizar en el jardín de su vivienda. Asimismo, fue en su domicilio, ubicado en la localidad Torrelodones, cuando el equipo sanitario procedente de la aeronave atendió rápidamente al hijo del cantante.

No obstante, nada más conocerse este dato que generó bastante preocupación, se informó desde el mencionado espacio cómo sucedieron los hechos. "No se sabe lo que le pasa. Va a ser trasladado, pero le están estabilizando y por el momento no ha sido trasladado a ningún hospital", decían.

Según explican fuertes cercanas al hijo de Camilo Sesto, Camilín empezó a padecer fuertes dolores la tarde del sábado, pero no fue hasta el día siguiente que decidió llamar a Emergencias. Lo cierto es que, pese a que un equipo médico se trasladó en helicóptero hasta el hogar de Blanes, finalmente, optaron por no llevarlo a un centro sanitario.

Desde luego, esta decisión podría haber esclarecido un poco la compleja situación, ya que todo apunta a que este varapalo que ha sufrido el joven no se trataba de nada grave. Esta sería la principal razón por la que no se habría considerado la posibilidad de ser trasladado hasta el hospital.

No obstante, a pesar de ello, todavía hay una gran incertidumbre al respecto. Y es que, por el momento, ningún miembro cercano a Camilo Blanes ha salido públicamente a pronunciarse.

Por otro lado, justamente, hace apenas un día de que sucedieran estos hechos, el hijo del artista fue visto en un estado bastante complicado. Delgado y ocultando su rostro, así lo vieron los reporteros que decidieron preguntarle sobre su estancia en el hospital.

Además, aprovechando la presencia de las cámaras, el hijo de Lourdes Ornelas ofreció algún que otro detalle sobre los avances que está teniendo el museo en memoria de su padre.

| Europa Press

El complicado estado de salud de Camilo Blanes

No cabe duda de que solo el tiempo dirá cómo evolucionará el delicado estado de salud de Camilo Blanes. Hace tan solo unos meses, concretamente, en enero, el joven salía del hospital tras pasar un total de 50 días ingresado.

El motivo de su estancia en el centro sanitario fue con motivo del accidente que tuvo en bicicleta después de unos días de fiesta. Este incidente provocó que padeciera una neumonía y graves problemas respiratorios que hicieron que estuviera en la UCI.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Tras estos meses de absoluta calma, el hijo de Camilo Sesto volvía a reaparecer ante las cámaras el pasado mes de agosto para asegurar que estaba completamente recuperado de sus adicciones. No obstante, el joven decidía seguir con su estilo de vida de salir de fiesta eso sí, sin necesidad de consumir cualquier tipo de sustancia.