Tamara Falcó y la prenda que no dudaría en comprar en Primark: solo vale 6 euros

Tamara Falcó es una de las celebridades que cuenta con un gran estilo. Todo un ejemplo para cuando no sabemos qué ponernos y necesitamos alguna inspiración.

Hoy en día, existen una serie de imprescindibles que no puedes dejar que pasen desapercibidas. Y más ahora, en esta época de entretiempo. Tamara Falcó lo sabe.

Una época en la que nunca sabes que ponerte y en la que se hace más difícil tener que escoger un conjunto para salir.

Tamara Falcó lo sabe y por ello, en su armario no faltan nunca algunas de las piezas que te vamos a enseñar.

Tamara Falcó y sus básicos

Tamara Falcó tiene siempre un as escondido bajo la manga para cuando no sabe qué ponerse. Este as se basa en tener en su armario distintas prendas básicas para combinar de una manera más que fácil.

Ropa como una gabardina, unos vaqueros, una camisa o un cárdigan son una opción más que ideal a la hora de ponernos a elegir conjuntos. Tamara Falcó siempre cuenta con estos artículos.

Ya hemos podido ver a Tamara Falcó a través de su perfil de Instagram con piezas como una gabardina. Una opción que tiene muchas posibilidades.

Toda una de las de exterior favoritas de la marquesa de Griñón.

Una propuesta de lo más económica

El cárdigan es una buena opción siempre con la que podemos ir totalmente cómodas, pero a la vez arregladas. Tamara Falcó ya lo sabe.

Esta es perfecta para el entretiempo y además, no es una pieza de ropa muy cara. Perfecta para todos los bolsillos.

Si quieres una versión low cost, sin duda el cárdigan que encontrarás en Primark es ideal para ti. Un cárdigan de lo más bonita y original que Tamara Falcó no dudaría en ponerse.

La colección nueva del Primark cuenta ya con algunas como esta, que se han convertido ya en las favoritas del momento. Tamara Falcó cuenta con alguna como esta.

Este cárdigan de la mano de Primark es una corta que queda aproximadamente a la altura de la cintura. Cuenta con un diseño de manga larga, con escote en pico y cierre de botones en la parte frontal.

Una pieza de diseño básico y de punto fino, ideal para esta época del año.

Una chaqueta de lo más especial

Un cárdigan que lleva un print en zig-zag en color rosa fucsia y rosa claro combinado con el básico del blanco. Si nos fijamos bien, los botones van a juego en cuanto al tono.

Pero lo más especial y lo mejor de este cárdigan que Tamara Falcó compraría, es su precio.

Cuesta solo 6 euros. Un precio ideal que Primark ha compartido y que hace querer comprar esta pieza cuanto antes.

Además, combinarlo es bastante sencillo. Opta por unos pantalones vaqueros y listo. La prenda casi no necesita ni complementos para poder llevarla.

Dos en uno

El cárdigan es una pieza que puede ponerse de varias maneras, pero dos de ellas se han convertido en las favoritas del momento y de Tamara Falcó.

La primera opción que te traemos es usarlo como chaqueta como hace Tamara Falcó. Sobre todo para esos días en los que hace frío y refresca.

Y la segunda manera que te recomendamos es usarlo como top si prefieres cerrarlo y llevarlo sin nada debajo.

Tamara Falcó opta muchas veces por un cárdigan, ya que estas opciones hacen que sea una pieza de lo más útil y espectacular.

Existen cárdigans de todos los tipos y colores

Esta es una de las que Tamara Falcó podría utilizar perfectamente. Un artículo que puedes encontrar de manera sencilla y que está disponible para todos los gustos.

Los podemos ver largos, pero también cortos. Puedes escoger un modelo básico en colores más habituales neutros o por uno de colores. Tamara Falcó no dudaría en optar por un cárdigan lleno de color.

También puedes optar por una de cuello redondo o si te gusta más, escoger un escote en pico más atrevido.