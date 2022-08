La pillada de Gloria Camila con un famoso de Telecinco, salen a la luz los mensajes

Gloria Camila Ortega cotiza al alza en el mercado televisivo del momento.

La hija de Ortega Cano ha jugado muy bien sus cartas y está sacando un gran rédito de la salvaje crisis familiar que se vive en su casa. Ya demostró bueno ojo al fichar como colaboradora televisiva en el programa de Sonsoles Ónega.

Su carrera como actriz nunca ha terminado de despegar y está en vía muerta, como era de esperar. Tampoco es un personaje que brille por su oratoria o por nada en especial, por lo que, la televisión puede ser un buen refugio.

| Europa Press

En Telecinco, ser pariente de alguna de las sagas que protagonizan la crónica social es garantía de buen sueldo y acomodo en los platós. Más económico tener a estos personajes en nómina que irles pagando por apariciones esporádicas. Así todo queda en Telecinco y los 'culebrones' se retroalimentan indefinidamente.

El hecho de ser uno de los personajes del momento, provoca que todo el mundo quiera acercarse a ella para ganar popularidad. Es lo que ha pasado con los mensajes que ha recibido Gloria Camila de un famoso (y aspirante a seguir siéndolo) de Telecinco.

Los mensajes que demuestran las intenciones de Gloria Camila

Ha sido la propia Gloria Camila la que ha desvelado lo que se estaba fraguando. En su momento, dejó su cuenta de Twitter, ya que considera "que es una red social en la que no hay límites a la hora de debatir u opinar sobre alguien o algo"

Ahora ha sido una amiga la que le ha alertado de los mensajes que circulan sobre ella y que explican la verdad. Un joven llamado David cuestionaba la presencia de la hija de Ortega Cano en el nuevo reality de Telecinco. Junto con otro usuario, bromean sobre el nombre de la colombiana, llamándola "Gloria Camorra".

Pues bien, investigando un poco más, Gloria Camila ve que el tal David es en realidad David Colchero, el concursante de Secret Story. Por lo visto y según desvela ella misa, David lleva tiempo intentando acercarse a Gloria.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Así pues, ha sacado a la luz los mensajes privados de Instagram los que Colchero la sigue e intenta contactar con ella por varias vías y con diferentes excusas.

Con comentarios como "que pibón de chavala, chiquillo" o "que grande", David intenta captar la atención de Gloria y entablar así contacto. Además, interactúa frecuentemente con los stories que publica la joven, dándole consejos sobre como arreglar su teléfono o pidiéndole fotos bonitas.

Gloria Camila no ha respondido en ningún caso a David, por lo que queda claro que sus intenciones con él no existen, en ningún sentido.

El giro que desconcierta a Gloria Camila

Ante tal avalancha de simpatía y muestras de interés, Gloria no entiende las críticas de Colchero ahora que ella va a entrar en el reality. Ante esto, le pregunta: "¿Qué importancia tengo en tu vida para poner y escribir tweets negativos sobre mí?

Prosigue: "¿En qué momento te empiezas a dar cuenta de que te doy pereza? ¿Cuándo no obtienes respuesta, cuándo no te leo o cuándo no te sigo de vuelta?

| Instagram

Gloria Camila intenta tomárselo con humor. Sin embargo, es sabido que lleva bastante mal las críticas y no es consciente que haciendo esto le está dando alas al joven. "Si alguien te da pereza, no le tiras ni la caña, ni la sigues, ni nada de nada".

En un momento en que se está acabando de cerrar el casting para Pesadilla en el paraíso, quizá sería Colchero una buena opción para que entrase. De esta manera podría aclarar sus verdaderas intenciones con Gloria y... ¿Quién sabe?