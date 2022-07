Pilar Vidal destapa lo que todos callan sobre Fidel Albiac y recibe un insulto

Pilar Vidal no está dispuesta a que le siga atacando públicamente. Y es que, después de mostrar su apoyo a Rociíto y a su marido, la periodista ha recibido duros insultos por parte de una de las enemigas del matrimonio.

El pasado domingo, 10 de julio, el plató de Viva la vida saltó por los aires. Tras la emisión del nuevo episodio de En el nombre de Rocío, Raquel Mosquera volvió a este programa con la pistola cargada.

Después de que la protagonista de esta serie documental asegurara en el Deluxe que su rival no está bien, psicológicamente hablando, la peluquera ha decidido cargar duramente contra Rociíto.

A través de sus redes sociales, la televisiva le ha dedicado a Carrasco algunos adjetivos como "tonta", "cortita", "mala persona" o "payasa".

Esto se produjo después de que, supuestamente, la defendida de Pilar Vidal insinuara que Mosquera había ejercido la prostitución en Alemania. Insinuación que jamás se produjo.

Nada más empezar la emisión, la presentadora del formato le confesó a su invitada que le había sorprendido que llegara al insulto. "Llega un momento en el que ya explotas. Yo lo único que he hecho es defenderme", aseguró Raquel, dejando claro que no se arrepiente de nada.

"Yo no necesito amiguis. Las personas que salen y dicen las cosas de corazón como profesionales como Marisa o Raquel son…".

Pero, sin duda, el momento de más tensión se vivió cuando Pilar Vidal decidió no callarse más y optó por plantarle cara a la peluquera.

Pilar Vidal no está dispuesta a que le insulten

Pilar Vidal tiene muy claro que ni Raquel Mosquera ni nadie va a poner en entredicho su profesionalidad. Durante la intervención de la viuda de Pedro Carrasco, la periodista no tuvo ningún problema en cargar duramente contra la invitada.

"Hay que pararle los pies a Raquel. No consiento que ponga en duda mi profesionalidad", aseguró, muy molesta con lo que ha pasado en los últimos días. "Es que les estás atacando directamente, Raquel", apuntó a continuación Emma García.

"No lo voy a consentir más. Yo a ti te respeto como personaje. Ubícate. Tú estás aquí por ser la ex de Pedro. Yo soy periodista desde hace 30 años y cuando quieras te paso mi curriculum. Deja de llamarme amiga".

Pero, lejos de terminar la disputa, Pilar Vidal quiso hacer público el golpe bajo que había recibido por parte de la peluquera. Y es que, según parece, Raquel dio like a un tuit en el que comparaban a la comunicadora con la cerdita Peggy.

"Te has burlado de lo peor. Tú que pides respeto y todos te hemos respetado en la enfermedad. Busca alguna vez que yo haya bromeado o burlado cuando tú hayas estado enferma. ¿Tú te atreves a burlarte de la gente con sobrepeso? ¿Te crees que yo soy Peggy? ¿Tú te has visto?".

Y a pesar de que intentó justificarse, diciendo que ella no había sido la autora de esta publicación, todo el plató de Viva la vida se puso en su contra. "Me parece feísimo sinceramente", aseguró la presentadora.

"Es bajuno, Raquel. Luego no pidas respeto", sentenció Pilar. "Muy bien, es tu opinión. De esos recibo yo un montón", intentó justificarse nuevamente la invitada.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez quiso retomar el tema de la discusión. La compañera de Pilar Vidal le recriminó a Mosquera que cuestionara la profesionalidad, tanto de ella como del resto de sus compañeros.

"Me gusta ser justa, creo que no le deberías haber dicho a Pilar y al resto de compañeros que son mejores o peores periodistas porque tampoco me haces un favor con eso. Todos ejercemos desde la libertad nuestra profesión y cada uno tenemos nuestras informaciones y opiniones".

