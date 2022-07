Pilar Rubio ya no está con Sergio Ramos porque ha encontrado una nueva ilusión

No cabe duda de que Pilar Rubio está viviendo un verdadero verano de ensueño. Lo cierto es que la mujer de Sergio Ramos continúa disfrutando de sus vacaciones a lo grande, mientras que el futbolista está en plena pretemporada con el PSG.,

Y es que la exreportera ha decidido seguir con sus días de relax, por lo que no ha querido regresar a su hogar en París. La verdad es que no es para menos porque los lugares que ha visitado Pilar harían pensarse a más de uno no volver por un tiempo a casa.

En primer lugar, dio la bienvenida al verano como nunca lo había hecho. Aprovechando que era su tercer aniversario de boda con Sergio, decidió pasar los días junto a él y sus cuatro hijos en común. El destino escogido fue un lugar paradisíaco que es, sin duda, una de las opciones favoritas de muchos celebrities.

| GTRES

Así es, la pareja optó por planear un viaje de lujo en México. Como era de esperar, ambos pudieron disfrutar y posar tanto en playas como en piscinas privadas.

No obstante, tras pasar este tiempo juntos, las vacaciones han llegado a su fin para el futbolista. En cambio, para Pilar Rubio no acaban más que empezar.

Las vacaciones de verano de Pilar Rubio sin su marido

Pilar Rubio está disfrutando del buen tiempo como nunca. Tras regresar de su "luna de miel" con Sergio Ramos, ahora ha optado por pasar unos días de tranquilidad al lado de sus amigas. Lo cierto es que eso mismo es lo que hizo el futbolista antes de retomar sus compromisos laborales.

De la misma manera, el sevillano optó por pasar parte de sus vacaciones con su círculo de amistades en Ibiza. En dicho lugar se pudo ver a Sergio totalmente relajado en un barco y gozando de una excelente compañía.

Días después, el marido de Pilar Rubio se tuvo que despedir de sus días de relax y volver a la rutina como futbolista del PSG con más fuerza que nunca. Asimismo, todo parece indicar que la exreportera ha seguido los pasos del sevillano.

Lejos de acabar con sus vacaciones, Pilar ha decidido alejarse de la capital francesa y seguir recorriendo lugares emblemáticos con su grupo de amigas.

| GTRES

Pilar Rubio huye de París y se refugia en otro país

Desde luego, a nadie le cabe la menor duda de que Pilar Rubio está atravesando una de sus mejores épocas. Y es que desde que Sergio Ramos retomó sus obligaciones profesionales, la colaboradora de El Hormiguero está haciendo constantemente las maletas porque no para de viajar por distintos lugares del mundo.

En primer lugar planeó una pequeña escapada a la ciudad de Londres para asistir a conciertos de grandes cantantes como Elton John y el grupo de rock, The Rolling Stones. Eso sí, tras su descanso de las playas y del buen tiempo, volvió al país donde reside para acompañar a su marido en sus primeros días de trabajo.

Tras una breve temporada por Francia, ha decidido continuar con sus vacaciones en Turquía. Asimismo ha enseñado a sus seguidores de Instagram sus días de descanso en dicho país.

La presentadora, visiblemente relajada y feliz, ha posado junto a una amiga suya, Karen Parra Alonso, en un barco. Sin duda alguna, esta escapadita la ha hecho olvidarse de todo y recargar pilas de cara a la nueva temporada.

Sergio Ramos, alejado de su mujer

Por otro lado, Sergio Ramos se encuentra en Japón junto a su equipo del PSG. El futbolista está plenamente centrado, sobre todo, tras la llegada del nuevo entrenador del club de fútbol.

Y es que el argentino Mauricio Pochettino fue despedido repentinamente, por lo que su ocupar fue sustituido por Christophe Galtier. De este modo, el marido de Pilar Rubio debe causar buena impresión al nuevo entrenador y reforzar, asimismo, sus lazos con el equipo francés.

No cabe duda de que el propósito del sevillano se ha cumplido porque ha conectado desde el primer momento con Galtier.

En definitiva, mientras Sergio Ramos está dándolo todo en la pretemporada, Pilar Rubio está alargando el máximo su período de vacaciones. De modo que cuando vuelva a la rutina tendrá que hacer frente a una gran cantidad de compromisos laborales.

