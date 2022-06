Pilar Rubio y Sergio Ramos ocultan qué ha pasado tras la inesperada separación

Pilar Rubio está atravesando uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional, pero en el terreno personal debe ser muy cuidadosa. Su marido Sergio Ramos ha experimentado una serie de cambios en su carrera que están dando mucho de qué hablar y ella quiere protegerle. Tiene tiempo para todo, así que ha tenido una cita con su amiga Laura Matamoros después de la sorprendente separación.

Pilar Rubio sabe que Laura ha luchado contra viento y marea para salvar su relación con Benji Aparicio, pero no ha sido posible. La influencer se ha separado del padre de sus hijos y ha empezado una nueva vida que pretende ser mucho más discreta que la anterior. Sin embargo, sigue disfrutando de una conexión especial con sus seguidores, por eso ha compartido uno de sus grandes secretos.

Pilar sabe perfectamente qué ha pasado después de la ruptura, pero jamás dirá nada porque conoce las intenciones de su amiga. La hija de Kiko Matamoros prefiere mantener las distancias con la prensa del corazón porque no quiere que su imagen salga perjudicada. Sergio Ramos está al tanto de todo, aunque él sí que estará al margen porque considera que es un asunto que no va con él.

Pilar es una fanática de la música y ha ido con Laura al concierto de su grupo preferido: Los Rolling Stones. La joven Matamoros ha compartido una fotografía al lado de la presentadora y las reacciones no han tardado en llegar. Nadie sabía que eran amigas, pero ahora se entienden muchas cosas: la influencer juega en otra categoría.

Los colaboradores de Sálvame no entienden el comportamiento que está teniendo Laura Matamoros después de la separación. No quiere hablar con ningún periodista, a pesar de que ella ha participado activamente el negocio del corazón. Ahora entendemos que tiene amistad con rostros influyentes y no quiere que nadie tenga un mal concepto de ella.

Pilar Rubio apoyará la decisión de su marido

Pilar ha tenido muchas conversaciones con Laura y que ha sucedido exactamente con Benji Aparicio, el empresario más famoso de Madrid. Este último es propietario de varios restaurantes que son frecuentados por muchos rostros populares, por eso él también tiene cierto poder. No sería de extrañar que tuviera contacto con Sergio Ramos, aunque no hay ninguna prueba de esta conexión.

Rubio es consciente de que su esposo está en el punto de mira, pues hay mucha gente que está criticando su trayectoria profesional. Ha tomado una serie de decisiones que no son del agrado de todos, pero la comunicadora siempre estará ahí para apoyarle. Forman un matrimonio perfecto y no hay ningún periodista que hable mal de ellos, pues tienen buena relación con los medios.

La presentadora ha seguido los pasos del futbolista, pero impuso sus normas antes de cambiar de ciudad y mudarse a otro país. No quiere renunciar a sus sueños profesionales, por eso viaja a España con frecuencia para cumplir con todos sus compromisos. Sus compañeros están encantados con ella y aseguran que es una mujer comprometida y responsable.

Pilar Rubio conoce la verdad

Pilar es tan discreta que no le había dicho a nadie que era amiga de Laura, ha sido la influencer la que lo ha contado. Han estado juntas en un concierto que ha reunido a los famosos del momento, como a Carlota Corredera o a Paula Echevarría. Sin embargo, todos los ojos están puestos sobre la hija de Kiko porque acaba de romper con su novio y nadie sabe qué ha sucedido.

Rubio, gran confidente de la influencer, conoce todos los secretos, pero jamás contará nada que pueda generar polémica. La revista Lecturas ha confirmado esta amistad y el público cada vez quiere conocer más detalles, aunque hay poco que contar. Es posible que se hayan coincidido en algún evento o que Kiko, gran aficionado del Real Madrid, haya tenido algo que ver.