Pilar Rubio habla de su embarazo y desvela el extraño nombre que ha elegido

Pilar Rubio es una de las presentadoras más respetadas de la pequeña pantalla porque tiene a sus espaldas una carrera plagada de éxitos. Se ha dado cuenta de que tiene demasiado talento, así que sus proyectos profesionales no solo están relacionados con la televisión. Trabaja para firmas importantes creando sus propias colecciones y todo eso lo compagina con el cuidado de sus hijos.

Pilar Rubio ha hecho un hueco en su agenda para sentarse en el plató de David Broncano, en su mítico programa La Resistencia. Ha respondido a las dos preguntas más famosas: cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones mantiene con su marido. Ha aprovechado este tema ha hablado de su último embarazo y ha desvelado cómo quería llamar al niño.

Pilar adora el mundo del espectáculo y ama la música, por eso intentó convencer a Sergio Ramos para llamar al bebé de una forma extraña. “Tengo la espina clavada por no haber llamado a ninguno de mis hijos Axl, como Axl Rose, el cantante”. El líder de La Resistencia se ha quedado realmente sorprendido, no esperaba que fuera una mujer tan original para todo.

Pilar es una gran estrella y sus pasos tienen repercusión a nivel internacional, por eso en varias ocasiones se ha especulado sobre ella. Siempre ha dado la cara, mantiene una relación fantástica con la prensa y sabe que es mejor no entrar en ciertos problemas. En todas sus entrevistas cuenta lo mismo: no está embarazada, pero es algo que no descarta.

Rubio considera que ha creado una familia muy bonita y de momento no piensa en tener más hijos, siempre habla de lo mismo. Sin embargo, no descarta dar el paso en un futuro, cuando sus niños sean mayores y ella tenga más disponibilidad. De momento todas sus horas están ocupadas, de hecho vive entre dos países: Madrid y Francia, donde trabaja su marido.

Pilar Rubio se ha sincerado como nunca

Pilar conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación, pero ha querido arriesgarse contando la verdad. Lleva la sinceridad por bandera y eso es precisamente lo que le ha hecho grande, nunca se deja ningún detalle en el tintero. Da lo mejor de ella en cada entrevista y todas sus intervenciones son diferentes porque siempre tiene algo que contar.

Rubio le ha regalado a Broncano una gran exclusiva: ha hablado del nombre que nunca le puso a su último hijo. “Sergio, mi marido, dijo que no y pues es no”, ha explicado haciendo gala del sentido del humor que siempre le ha caracterizado. Ella quería llamar al niño Axl, pero el futbolista consideraba que era una palabra muy difícil de pronunciar.

La presentadora está inmersa en los preparativos de un nuevo programa que promete ser una auténtica revolución. Tiene que conducirlo en inglés, por eso se ha preparado a consciencia y se ha puesto en manos de los mejores profesionales. Siempre ha recibido muchas críticas, pero su talento ha sido su mejor arma de defensa: no tiene rival en televisión.

Pilar Rubio desvela su gran secreto

Pilar no ha tenido pudor en decir cuánto dinero guardaba en el banco y ahí también ha habido sorpresa. Asegura que en su cuenta corriente hay 52.000 euros y reconoce que tiene que hacer gestiones porque trabaja en sitios diferentes. Ejerce su profesión en España y vive en Francia, así que es un tema que debe tener muy controlado.

“Yo me creo que en la cuenta corriente tengas ese dinero, pero en la global no”, le ha dicho el presentador de La Resistencia. Ella ha prometido que estaba contando la verdad, asegura que no tiene ninguna razón para mentir. Los espectadores han apostado por esta versión, aunque muchos creen que su respuesta esconde un algo.