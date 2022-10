Pilar Rubio descubre que la relación se va a terminar y empieza a guardar dinero

Pilar Rubio se mudaba a París en mitad de 2021 por el contrato de su marido Sergio Ramos con el equipo Paris Saint-German. Allí, parece que la presentadora lleva una vida muy acomodada. Y, sobre todo, parece ser muy feliz.

Hace poco, Pilar Rubio acudía a la presentación de la nueva colección de una marca de ropa íntima. En el photocall pudo pararse con los periodistas y comentar cómo le está yendo en la ciudad de las luces junto con su familia.

Pilar Rubio da los detalles de su nueva vida

Pilar Rubio ha comentado cómo es un día en su vida en París. "Allí estoy centrada en mis hijos. Si tengo algún momento libre me escapo a algún museo o a dar vueltas por París, ¡cómo no me conoce nadie!"

La colaboradora de El Hormiguero parece mostrarse muy positiva dado que sus palabras las decoraba con una sonrisa. Sin embargo, en este informal encuentro con los medios, Pilar Rubio también ha tenido palabras sobre su situación laboral. Y, es que, parece que su futuro podría cambiar.

La presentadora tiene que compaginar su vida personal allí, en París, y su vida profesional, aquí en Madrid. Pero parece que está bastante contenta con ello. Según dice, una ciudad la satisface en cuanto a trabajo y otra en lo íntimo.

Tanto a Pilar Rubio como a su marido les va muy bien en la capital francesa. "Nosotros no solemos discutir ni aburrirnos, la verdad. Me gusta el efecto sorpresa y cuando llego a casa estoy deseando como si fuese la primera vez que le viera".

"Mi marido es muy romántico y yo pues hay días que sí y otros que no. Pero soy muy imaginativa y me gusta tener siempre sorpresas y hacerle cosas que no se espera en el momento que no se espera", decía.

Pilar Rubio apuntó también a cómo es su situación matrimonial actual: "Pues muy bien, fíjate que la convivencia es difícil". No obstante, tenía una razón de peso para sus palabras.

"Pero porque el amor yo creo que se va haciendo más intenso, te conoces más. Tienes muchas más cosas que compartir y muchas más anécdotas de las que luego reírte entonces yo creo que nos lo pasamos mejor".

El futuro de la pareja

A pesar de estas palabras tan positivas sobre la vida de Pilar y Sergio, no todo es 'oro lo que reluce'. El futbolista, según se rumorea, está en su peor momento profesional.

Debido a algunas lesiones que lo han alejado del campo de juego, al deportista le ha costado recuperar el nivel. Luis Enrique no le ha seleccionado para jugar los partidos de La Liga de las Naciones en la actual fecha de la FIFA.

La relación entre el técnico de la Selección Española y el marido de Pilar Rubio parece no ir viento en popa. Y es que el seleccionador parece tener en cuenta para disputar el mundial de fútbol a futuras promesas, antes que a viejas leyendas.

Es por eso, que el futuro profesional en España de Sergio Ramos podría estar peligrando. Así que es momento de tener las espaldas bien cubiertas por lo que se pudiera venir.

El defensa del PSG ha sido uno de los grandes futbolistas en España. Y el sevillano cuenta con un gran número de aficionados.

A su espalda carga con dos Eurocopas, una en 2008 y otra en 2012. Además de cuatro mundiales, de los que fue campeón en Sudáfrica en 2010.

Pilar Rubio parece estar preocupada ante esta delicada situación de su marido, que seguro le está afectando negativamente.