Pilar Rubio confirma el nombre del nuevo bebé y asume lo que pasará con embarazo

Pilar Rubio es una de las grandes presentadoras de la pequeña pantalla, de hecho ahora está inmersa en la grabación de un nuevo programa. Todo lo que hace se convierte en un éxito y lo mejor es que es imposible encontrar a alguien que hable mal de ella. Todos sus compañeros le adoran y los amigos de su marido también, ahí es donde entra en juego Alice Campello.

Pilar Rubio ha recibido muchas críticas a lo largo de su carrera, pero siempre ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. No se ha aprovechado de la fama de Sergio Ramos, sigue trabajando muy duro para sacar a su familia adelante. No tiene necesidad de estar sometida a tanta presión, pero ama el mundo de la comunicación y no quiere retirarse tan pronto.

| GTRES

Pilar es consciente de que las mujeres de los futbolistas tienen que pagar un precio demasiado alto, ella ha sufrido desplantes muy serios. Su amiga Alice está embarazada y la comunicadora sabe perfectamente lo que va a suceder: los medios no le dejaran tranquila. El público quiere saberlo todo sobre el bebé y los periodistas no pararán hasta descubrir la historia al completo.

La pareja de Álvaro Morata se ha adelantado y ha desvelado el nombre que le pondrá a su hija: Bella Morata Campello. Será una niña preciosa, pero tendrá que acostumbrarse a los fotógrafos porque es famosa antes de nacer. La situación está controlada, aunque el matrimonio mantendrá las distancias para proteger a la criatura que está en camino.

Pilar ha atravesado situaciones delicadas: rumores de crisis, ataques desmedidos y una serie de desplantes que nunca ha merecido. Pero el tiempo ha jugado a su favor porque su comportamiento siempre ha sido igual de coherente. Ama su profesión y ama a su marido, no ha renunciado a ninguna de las dos cosas y ha encontrado un equilibrio perfecto.

Pilar Rubio está muy orgullosa de su amiga

Pilar ha vivido muchos momentos al lado de la mujer de Álvaro Morata porque Sergio Ramos es íntimo amigo del futbolista. Han trabajado juntos y la complicidad entre ellos es evidente, todos los periodistas saben que han compartido muchas fiestas. Entre ellos hay una conexión especial, por eso la niña que está en camino es tan importante para la presentadora.

| Europa Press

Rubio invitó a su boda a Alice y fue una de las asistentes que más protagonismo tuvo por el vestido que eligió para la ocasión. La futura mamá es una estrella de la prensa, siempre ha acaparado todos los focos y su amabilidad ha traspasado fronteras. Es conocida en otros países y muchas publicaciones especializadas reseñan sus atuendos, siempre va estupenda.

Rubio está atravesando un momento profesional muy bueno: su faceta de influencer no hace más que crecer. Colabora con las mejores marcas del momento y es imagen de proyectos muy ambiciosos que siempre obtiene buenos resultados. Por ese motivo una conocida empresa ha apostado por ella para presentar un concurso que se verá en varios países.

Pilar Rubio está aprovechado el tiempo en familia

Pilar sabe que se avecina una etapa delicada, tendrá que pasar mucho tiempo trabajando y no podrá disfrutar de su familia. Por eso está aprovechando el verano al máximo, junto a su esposo y a sus hijos. La prensa la tiene localizada, pero respeta las distancias porque ella es tremendamente generosa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La presentadora está sometida a mucha presión, pero nunca ha tenido una mala respuesta para ningún periodista. Ha sido reportera y sabe que hay profesionales que están obligados a hacer ciertas preguntas. Desde que se convirtió en una estrella no ha protagonizado ningún revuelo, tiene una imagen impecable y el público le adora.