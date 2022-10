Pilar Rubio confirma que no volverán a verse

Pilar Rubio está desolada después de lo que le ha pasado a su marido en las últimas horas. Sabe que el veterano futbolista del PSG y ex del Real Madrid ha sufrido un revés que le ha dejado consternado después de enterarse de una dura noticia.

Estamos hablando de un suceso del que se ha hablado y mucho en España los últimos días. Un suceso que ha dejado conmocionado por una razón especial al marido de la colaboradora de El Hormiguero.

Estamos hablando del accidente de avioneta de Santiago Durán Alzugaray, que provocó la muerte de este trabajador contra incendios y que era un buen amigo de Sergio Ramos.

Pilar Rubio no puede consolar a su marido tras la pérdida

A Santiago, el futbolista español le conocía desde que eran unos niños y ha sido un mazazo conocer su muerte. Para despedirle, el andaluz ha utilizado sus redes sociales en un emotivo gesto del defensa.

Este sentía profundamente una pérdida inesperada de alguien que compartió muchos años en la vida del marido de Pilar Rubio.

"La tristeza forma parte de las despedidas, pero hoy es mucho más. Es la injusticia, la rabia y el dolor, por ti, por tu familia, por todos", rezaba el mensaje del futbolista andaluz.

Este no ha podido resistirse a comunicarle a sus millones de seguidores lo hundido que estaba tras recibir la noticia.

Recordemos que el piloto contra incendios fallecido hace unos días estaba casado y tenía dos hijos. Este fue localizado en la Sierra de Porto en Zamora, ya sin vida, después de que la citada avioneta se estrellase cuando realizaba un vuelo entre Galicia y Córdoba.

Duro golpe para alguien importante durante la infancia de Ramos

Sergio Ramos ha recordado cómo Santiago y él fraguaron una bonita amistad en la localidad sevillana de Camas. Y ha tenido a bien publicar una fotografía que da muestra de lo bien que se llevaban cuando eran tan solo unos niños.

"Gracias, Santi, por ‘enseñar a volar’ a todo el que ha tenido la suerte de conocerte y disfrutar de la vida a tu lado. DEP, hermano. Te echaremos de menos", sostenía.

Además de ser amigo del futbolista del París Saint-Germain, también lo era de su hermana, Mirian Ramos. Esta le dedicaba un emotivo post que también compartía en sus redes.

"Boludo, te fuiste demasiado pronto, con esa forma de ser y esa sonrisa tan bonita. Amigos desde la infancia en Camas, aún no me lo puedo creer, no habrá consuelo para tu familia. Ahora estarás con tu viejo, cuidad y proteger a la familia que mucha falta le va a hacer. Lo injusta que es esta vida. DEP, Santi", decía el texto.

Pilar Rubio no da crédito a la tragedia de Santiago Durán

Santiago Durán, tras desaparecer el pasado miércoles en Galicia, era localizado sin vida en la provincia zamorana. La avioneta se estrelló en una zona inaccesible por carretera y esta era hallada en Porto por un helicóptero de la Junta de Castilla y León.

Por ahora, la Guardia Civil sigue investigando las circunstancias que se ciernen sobre este accidente aéreo bajo la tutela del Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria.

El piloto fallecido, con gran experiencia en la extinción de incendios, trabajaba en el dispositivo anti incendios de la Xunta. Este salió el pasado miércoles a las 11:30 de la base de Monforte de Lemos.

Poco más tarde, avisó de la posibilidad de variar su ruta por las inclemencias meteorológicas. Con todo, el dispositivo de búsqueda se inició el día de la desaparición cuando una llamada desde la base de incendios sostenía que no sabían dónde se encontraba Santiago. El triste final ya es conocido por todos.