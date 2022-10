Pilar Eyre muestra la foto más buscada del verdadero amor de don Juan Carlos

Pilar Eyre ha vuelto a dejar sin palabras a todos sus fans después de mostrar una inesperada imagen en la que aparece el verdadero amor de don Juan Carlos.

Durante toda su carrera profesional, esta periodista ha dedicado su vida al mundo de la comunicación. Pero, sin duda, por lo que es verdaderamente conocida es por documentar la vida de la Monarquía española y todos lo secretos que se esconden tras la corona.

En más de una ocasión, Pilar Eyre ha sorprendido a todos los seguidores de su trabajo con alguna que otra exclusiva sobre la Familia Real. Y es que, gracias a su larga lista de contactos, es una de las personas que más información maneja sobre nuestros monarcas.

Ahora, la escritora ha dejado a todos sus followers de Twitter perplejos al compartir con ellos una imagen de lo más reveladora. En ella, se puede ver a la que ha sido y siempre será el gran amor del Rey emérito.

Pilar Eyre comparte la foto más buscada

Pilar Eyre no ha tenido ningún problema en compartir con todos sus seguidores de las redes sociales una fotografía en la que aparece el verdadero amor de Juan Carlos muy bien acompañada.

Desde que el monarca decidió abandonar su puesto dentro de la corona española, han sido varias las informaciones que han salido a la luz respecto al verdadero vínculo que mantiene con su esposa, Sofía de Grecia.

Y es que, después desvelarse las múltiples infidelidades que, supuestamente, el padre de Felipe VI llevó a cabo durante su mandato, todo apuntaba que la relación entre los reyes eméritos estaba rota.

Pero, a pesar de todos los rumores que se han generado en estos años y a los problemas que han tenido durante su matrimonio, lo cierto es siempre han estado el uno para el otro cuando más se han necesitado.

Este lunes 24 de octubre, los seguidores de Pilar Eyre no daban crédito a lo que acababan de ver. Y es que, la periodista había decidido compartir con todos ellos una exclusiva imagen de la Reina emérita en su país natal.

Según ha contado la propia escritora, se trata de una fotografía que le ha proporcionado, en exclusiva, uno de sus grandes amigos y compañeros de profesión.

"Saliendo del Hotel King George Palace de Atenas, Sofía, Constantino, Irene y Ana María", ha escrito Pilar Eyre, junto a una instantánea en la que aparece la Reina Sofía junto a sus hermanos.

La foto de Pilar Eyre ha generado una gran expectación

Como era de espera, la fotografía que ha publicado Pilar Eyre en su perfil de Twitter no ha pasado desapercibida para sus seguidores, quienes no han tardado en agradecerle la generosidad que está teniendo con todos ellos.

"Estas fotos imagino que valen dinero y las estamos viendo gratis. Gracias", le ha escrito uno de sus seguidores en esta red social.

Otros, en cambio, se han preguntado si detrás de esta exclusiva instantánea se esconde algún secreto real del que todavía no tenemos constancia. Pero, a pesar de que se lo han preguntado directamente, Pilar Eyre todavía no se ha pronunciado al respecto.

Pero, sin duda, la mayoría de sus followers se han fijado en lo mucho que han cambiado los hermanos de la Reina emérita. "Qué mayores están todos. Constantino me ha impresionado, hacía mucho tiempo que no tenía ocasión de verle", se sorprendía uno de los usuarios.

Tampoco podían faltar algunos comentarios criticando a la monarquía y a todo lo que representa la Corona española. "Esta gente me produce un rechazo tremendo y no siento ninguna pena ni empatía hacia ellos. Me parecen unos auténticos chupópteros viviendo de los demás".

Aunque la que también ha recibido su dosis de críticas ha sido la propia Pilar Eyre. Y es que, algunos de sus seguidores consideran que la periodista ha sido víctima de un engaño.

"Eyre ha picado, pero le da igual. Lo mismo te reproduce una conversación de los reyes en su despacho sin testigos, pero estaba ella. Tiene una cara que se la pisa".