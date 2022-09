Pilar Eyre anuncia la separación y demuestra cómo se ha portado la suegra más famosa

Pilar Eyre se ha convertido en la actualidad en una de las escritoras más reputadas. Gracias a su dilatada experiencia en el mundo del periodismo y, concretamente en la Casa Real española, ha sabido ganarse un hueco. Sin embargo, sus informaciones no son del agrado de todos.

Sí llama la atención por las curiosidades que cuenta acerca de los monarcas, pero parece que los protagonistas de estas no están muy contentos. Esta vez, Pilar Eyre ha sido más sincera que nunca y ha contado algo que está dando mucho de qué hablar. Las redes sociales están ardiendo.

Pilar Eyre la lía

Es famosa por las informaciones tan inéditas que cuenta sobre los reyes de España. Sin embargo, hubo un tiempo en el que Pilar Eyre no quería saber nada de la televisión. Quizá por la presión a la que se sometía cada vez que contaba algo que no debía.

Sea como fuere, la periodista ya ha publicado varios libros acerca de la historia de la Casa Real española. Motivo más que suficiente para que hoy en día forme parte de las tertulianas más importantes de los platós de televisión.

| EuropaPress

Esta vez, Pilar no es protagonista por la publicación de un nuevo libro. Si no por publicar algo que está recorriendo todas las redes sociales. Como era de esperar, los protagonistas son el rey Juan Carlos, la reina Sofía y la Reina Letizia.

El mensaje de Pilar Eyre que se ha convertido en viral

Si hay algo que le encanta a Pilar Eyre son las redes sociales. La escritora disfruta leyendo a sus seguidores y compartiendo sus opiniones acerca de las noticias del día. Y, como era de esperar, la tertuliana no ha dejado pasar por alto la aparición del rey Felipe y la reina Letizia en el funeral de Isabel II.

Era uno de los momentos más esperados de la semana, sobre todo por el reencuentro de Felipe VI con don Juan Carlos. En un principio, desde Moncloa se informó de que la familia no iba a sentarse junta en el funeral.

Un hecho que, desde Buckingham, no se terminó dando. La cantidad de personalidades presentes en el acto obligó a llevar a cabo esta organización. Al final, los medios capturaron a la Casa Real española junta, algo que no hizo más que afectar al actual rey de España.

Desde Moncloa se aconsejó que no era recomendable que don Juan Carlos y Felipe VI aparecieran en las mismas fotografías. Finalmente, el monarca no tuvo más remedio que aceptar. No obstante, estas imágenes, dos días después, siguen dando de qué hablar.

La fotografía de la que todo el mundo habla

Pilar Eyre ha sido la primera en comentarlo en sus redes sociales. La escritora ha publicado una imagen del momento en el que la reina Letizia mira con cara seria a don Juan Carlos. Un gesto que se ha convertido en viral y que no ha hecho más que aumentar los rumores de la mala relación entre ambos.

“Aquí, pasándolo bien (la cara de Letizia)”, escribía irónicamente junto a la fotografía Piar Eyre. En cuestión de minutos, este comentario se hacía viral. Varios internautas quisieron seguir la broma, comentando la publicación de la escritora.

El más criticado fue el rey Juan Carlos. La risa del monarca en pleno funeral no ha sentado nada bien a los que vieron dicho momento. Muchos, de hecho, se sintieron identificados con la reina Letizia después de que esta le dedicara un rostro serio.