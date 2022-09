Pepe Rodríguez reconoce que la relación se ha roto y que está perdido y decepcionado

Pepe Rodríguez se encuentra muy feliz porque ha vuelto a la televisión con el estreno de MasterChef Celebrity 7. Edición en la que 15 famosos nuevos están dispuestos a demostrar sus cualidades en la cocina. Sin embargo, ha habido uno que ha decepcionado al chef: el actor Emmanuel Esparza, que se presentaba como uno de los favoritos para ganar.

El cocinero se ha decepcionado porque él, que había concursado en un Masterchef Colombia, cayó a las primeras de cambio. Se convirtió en el primer expulsado, a pesar de tener experiencia entre fogones.

| RTVE

Pepe Rodríguez no se esperaba lo sucedido

Pepe Rodríguez ha vivido un estreno de edición muy divertido, gracias a algunos participantes, y también emotivo. Sí, porque Ruth Lorenzo, por ejemplo, no dudó en desvelar los problemas de salud que había sufrido.

Pero el juez de MasterChef ha descubierto también que iba a ser una temporada muy intensa, ya que los concursantes han dejado de manifiesto su afán competitivo. En concreto, lo ha dejado claro desde el primer momento Emmanuele Esparza, conocido por sus papeles en series como Yo soy Bea. Venía de haber participado en la versión colombiana, donde fue el decimosegundo expulsado, y sabía perfectamente qué hacer en todo momento.

A pesar de tener experiencia en estas lides, el actor no ha convencido al jurado en la primera prueba individual. Y, por si fuera poco, ha acabado perdiendo con su equipo en el reto grupal. Por este motivo, se ha enfrentado a la prueba de eliminación que se le ha truncado nada más dar comienzo.

Lorena Castell, previa ganadora, ha tenido que asignar diferentes platos de carne a los participantes y a él le ha dado el más complicado. Una asignación que no le ha gustado nada y así lo ha dejado de manifiesto en voz alta en repetidas ocasiones frente a Pepe Rodríguez. Es más, ha llegado a afirmar que aquella se preparara porque en cuanto pudiera se la iba a devolver.

Le ha dicho a ella: “Esto es un juego y tú has jugado con la estrategia”.

Vamos, que no ha aceptado muy bien la decisión de su compañera, pero se ha entregado por completo a la elaboración de sus bombones de chorizo. Eso sí, la jugada no le ha salido bien, pues no ha conseguido el resultado esperado. Ha preparado un plato donde el chocolate no estaba bien atemperado y que picaba muchísimo, pues en lugar de pimentón dulce ha utilizado el picante.

Pepe Rodríguez deja claro el nefasto resultado

Tras su propuesta fracasada, Pepe Rodríguez ha querido dejarle de manifiesto su decepción. Lo ha hecho diciendo: “Es verdad que un bombón es muy jorobado de hacer, pero si encima no lees la receta. El chocolate tiene que estar perfectamente atemperado para que quede una capa fina, metas el relleno y se desmolde fácil”.

“Se puede tirar varios días ahí y sigue brillante. Este lleva dos minutos y está mate, luego metes un relleno que a mí me gusta lo justo y metes una galleta picante. Entonces, no sé qué es lo que me estoy comiendo”.

| Europa press

Tras esta valoración, el concursante se ha mostrado dolido: “En mi vida he visto algo así, esto es un bombón envenenado. Yo ya no me caso con nadie y esta me la apunto”.

Al final, su mal plato le ha llevado a estar en la cuerda floja junto a Isabelle Junot y Eduardo Rosa. Y la decisión del jurado, entre ellos el conocido chef, ha sido que él fuera el expulsado.

Pepe Rodríguez conoce la reacción de Esparza

Pepe Rodríguez no se imaginaba que el actor iba a ser el primer expulsado y que la relación con el programa se rompería en la primera entrega. Pero esto ha sido lo que ha sucedido. Y el eliminado no ha dudado en hacer un balance de lo ocurrido.

Así, ha afirmado: “Me he dejado el alma hoy ahí en la cocina y es de los platos que más he peleado en mi vida. Evidentemente, el hecho de no haberlo hecho nunca me ha pasado una mala jugada. Era muy difícil, muy complejo, el más técnico”.

“Tengo que agradecer al programa y a los compañeros porque ha sido una pasada. Es un grupo increíble y a muchos de vosotros ya os admiraba antes de conoceros porque he seguido vuestras carreras. Entonces, estar con vosotros compartiendo esto es muy especial”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

A esto ha añadido: “Toca que os pongáis las pilas y que cuando os lancen una bola curva, como la de hoy, estar más preparados. Si yo hubiera estado preparado quizás no hubiera cometido tantos fallos. Os deseo mucha suerte a todos y nos vemos por ahí”.