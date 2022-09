Pepe Navarro habla del nuevo hijo y desvela cuántas ganas tiene de encontrarse con él

Pepe Navarro no ha tenido ningún problema en hablar públicamente acerca de uno de sus hijos. Después de un largo tiempo sin saber nada de él, este conocido comunicador de televisión está como loco por reencontrarse con él.

No hay ninguna duda de que estos meses no han sido nada fáciles para el presentador del mítico programa, Esta noche cruzamos el Mississippi.

Y es que, a pesar de llevar más de 20 años defendiéndose de todas las acusaciones que Ivonne Reyes ha vertido sobre él, en la actualidad sus problemas y rencillas personales no se han solucionado.

Hace unos meses, Pepe Navarro decidió interponer una denuncia contra la madre de Alejandro Reyes por haber vulnerado, supuestamente, su derecho al honor en una de sus últimas entrevistas para la revista Lecturas.

Y, aunque a principios de 2021, la Justicia falló en su contra, el periodista no se dio por vencido y optó por recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial. Pero, a principios de veranos, El Español anunció, en exclusiva, que el presentador había vuelto a perder contra la venezolana.

Ahora, Pepe Navarro ha aprovechado su última intervención pública para hablar de uno de sus hijos. Pero, en esta ocasión, el protagonista de sus declaraciones no ha sido Alejandro Reyes.

Pepe Navarro se emociona al hablar de uno de sus hijos

Pepe Navarro no ha podido evitar emocionarse al hablar acerca de uno de sus hijos. Durante la última gala benéfica de la fundación de Isabel Gemio, este conocido presentador ha decidido pronunciarse acerca de la relación que mantiene, a día de hoy, con su hija mayor, Andrea.

El comunicador no ha querido dejar pasar la ocasión para acompañar a su compañera de profesión en este momento tan especial para ella. "Son muchos años de amistad. Es una persona que no falla jamás, es amiga en el concepto más amplio y profundo de la palabra y no podía no estar aquí", ha asegurado ante el medio El confidencial digital.

Además, ha aprovechado el momento para desmentir algunos rumores que se han generado en torno a su posible regreso a la pequeña pantalla. El presentador ha asegurado que no está preparando ninguna serie documental sobre su vida. "No sé de dónde lo sacáis, pero eso no es verdad".

A continuación, Pepe Navarro se ha pronunciado sobre la actual relación que mantiene con su primogénita. Y, aunque ha confesado que está deseando ser abuelo, el periodista ha preferido evitar las preguntas de la prensa.

Discretamente, el presentador ha confirmado que se siente muy feliz de haber podido compartir unos días junto a ella en Ibiza. Y es que, durante las vacaciones, la joven ha tenido la oportunidad de conocer a su nueva pareja sentimental.

Menos cauto ha sido a la hora de hablar de Ivonne Reyes y de los juicios que tienen pendientes. "Por aquí seguro que hay algún psiquiatra. Es una mujer que yo creo que está enferma, si no, no se explica que engañe de esa forma y mantenga la mentira".

"El día que se libere de la mentira, será una mujer feliz. Mientras siga con esa mentira, será la mujer que es: una mujer infeliz".

Una vez más, Pepe Navarro ha querido dejar que claro que Alejandro Reyes no es su hijo biológico y que se ha convertido en "una víctima de su madre como somos muchos".

"Nos ha hecho mucho daño, muchísimo daño. 12 años contando mentiras, insultando, descalificando. Es mucho. Es muy fuerte", ha asegurado el comunicador.

"Ha mantenido una mentira cuando todo el mundo sabe que ese hijo no es mío. Hay documentación, hay declaraciones ante el juez que evidencian que esta mujer está engañando a todo el mundo", ha sentenciado, antes de asegurar que "la mente de esta mujer ha ido de mal en peor" con el paso del tiempo.

Por eso, y a pesar de saber que la "justicia es muy lenta y el proceso es tedioso", está convencido de que "todo se sabrá y todo se arreglará". "Es difícil y muy lento, pero si yo muero en el camino, mis hijos seguirán, no te preocupes. La verdad se sabrá".

