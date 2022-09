Pepe Navarro decide hablar de su hijo y señala al verdadero culpable

La historia de Pepe Navarro y la supuesta paternidad de Alejandro Reyes lleva retroalimentándose en los platós de televisión desde hace décadas. En una de las más recientes intervenciones del presentador en el Deluxe, Pepe aportó todo tipo de pruebas para desbancar el argumento de Ivonne Reyes.

Pero esa entrevista de Navarro solo sirvió para que Telecinco continuase cebando el tema. Y lo que Pepe Navarro no imaginó es que su intervención se le volvería en su contra. Tras su entrevista, el programa Sálvame siguió indagando el tema, con Ivonne como invitada o hasta incluso una antigua pareja del presentador.

Pepe Navarro le declara la guerra a Telecinco

Uno de los momentos más tensos que se vivió fue el pasado mes de abril. Pepe Navarro entraba de nuevo en directo, pero esta vez a través de llamada telefónica.

Fue mientras Ivonne Reyes estaba en el plató de Viva la vida. El presentador fue contundente: "Estoy harto de las mentiras de estas farsantes que se llaman Ivonne Reyes y Vanessa Martín. Son dos personas indignas y repugnantes".

"No sé cómo es posible que tengan el morro y la cara de salir a contar todo lo que cuentan. Todos sabemos que es verdad", comentó Pepe Navarro sobre las declaraciones de sus exparejas.

La tensión fue en aumento, en concreto, cuando Navarro mencionó el tema de la Operación Deluxe: "Telecinco ha llegado a un acuerdo con las personas que La Fábrica de la Tele ha ido investigando que son casi 200".

"Esta señora (Ivonne Reyes) ha llegado a un acuerdo para que hable de lo que le salga de las pelotas", sentenciaba Navarro.

Tras esto, la presentadora en ese momento, Emma García, intentó frenarle los pies ante las suposiciones que Pepe Navarro estaba vertiendo: "Me estoy perdiendo, no sé de qué estás hablando. Si has entrado para echar la bronca y para poner en evidencia a Telecinco o para qué", respondía sorprendida Emma García.

A lo que Navarro respondía: "Estoy hablando de las realidades, me da igual Telecinco, Paolo Vasile y Manolito Villanueva, basta ya de tomar el pelo".

Ivonne tampoco quiso permanecer callada ante las palabras de Navarro.

Y una vez que el presentador terminó la llamada, la colaboradora respondió: "Se retrata él solito. Una vez más demuestra el tipo de persona que es. Él mismo se define, lo caballero, la elegancia y lo profesional que es".

"Aquí todo el mundo tiene derecho a hablar y nosotros tenemos derecho a escuchar. Sinceramente, no he entendido qué ha pasado y por qué ha entrado de esa manera, y por qué arremete contra un sitio en el que él también ha estado hablando. Me mosquea este tipo de cosas mucho", confesaba enfadada Emma García.

Pepe Navarro vuelve al foco mediático

Desde el último encontronazo de Pepe Navarro en Viva la vida, el periodista se ha mantenido totalmente alejado del foco mediático. No ha querido hacer ninguna declaración en todos estos meses. Principalmente, porque todo apunta a que estaba tomando medidas legales contra la cadena.

Finalmente, Pepe Navarro en una reciente entrevista para el Món, en la emisora catalana RAC1, ha hablado sin pelos en la lengua. El presentador del Mississippi, calificaba Telecinco de ser "una cadena delictiva":

"Yo tengo una sentencia del Tribunal Supremo que castiga a Telecinco a pagar una cantidad determinada. Y dice que utilizaron la técnica de manipulación de repetir una mentira una vez tras otra hasta convertirla en verdad", comentaba el presentador.

"Eso lo hacía Goebbels, es una técnica nazi", sentenciaba el veterano periodista.