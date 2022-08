Pepe Navarro confirma el día, lugar y motivo para verse por fin con su hijo Alejandro

Pepe Navarro se ha quedado sorprendido después de ver al hijo que comparte con Ivonne Reyes emprender una aventura empresarial que le llena de ilusión.

Hace unos días, un conocido digital de la prensa española informaba del nuevo proyecto empresarial del familiar de Pepe Navarro. Lo cierto es que el joven ha creado una marca propia de ropa que tiene intrigados a muchos de sus seguidores.

Estamos hablando de una colección cápsula que tiene toda la pinta de revolucionar el sector y que tiene por nombre King Art .

Pepe Navarro ya sabe donde puede verle para confesarlo todo

Nos referimos a una idea relacionada con ropa urbana y con estilo de calle. Son sudaderas, pantalones y jerséis para el hombre actual, tal y como desveló el hijo de Pepe Navarro charlando con el digital El Español. En el momento de aquella conversación, no se había desvelado la fecha concreta del lanzamiento oficial de esta marca de ropa.

Ahora sabemos que en apenas unos días, King Art tendrá su puesta de largo el miércoles 17 de agosto a las 20 horas en un lugar idílico de Madrid.

En este caso, el evento es restringido y tan solo estarán presentes un número limitado de invitados, entre ellos seguramente Pepe Navarro, y la prensa, que también podrá acudir a cubrir el acto.

Alejandro Reyes has cogido el Hotel Room Mate de la Gran Vía de Madrid para presentar su nueva marca de ropa. Fue el propio hijo de Pepe Navarro quien aseguró que sus prendas preferidas son aquellas "cómodas y ponibles".

El nombre de la marca King Art, traducido "el rey o la reina del arte", es una idea que ha pensado conjuntamente con Virginia Abzueta. Ella es una diseñadora de alta costura del país en el que nació su madre, Ivonne Reyes.

Pepe Navarro asiste perplejo a la nueva intención profesional del joven

Alejandro entregó al citado digital el eslogan que explica el significado de King Art. "Esta marca es para los que creen en el arte como forma de vida. A veces dejamos los colores de lado, pero te invito a que los reintegres y revivas aquello que nos hace únicos. Siéntete el rey o la reina de su propio destino".

El hijo de Pepe Navarro contó que la idea de esta nueva experiencia en el mundo empresarial comenzó de la forma más inesperada. Fue durante una cena con su madre y unos amigos.

"Estábamos tomando algo mi madre, un par de amigos y yo. Empezamos a hablar de moda y yo cuando era pequeño pensé en hacer algo", admitía.

'King Art', la nueva marca de moda de Alejandro

"Cuando con 15 o 16 años te dan una paga para emprender algo. Siempre he querido hacer unas sudaderas. Mi madre y yo conocíamos a Virginia. No soy diseñador, pero siempre me gustó alguna marca que estuviera relacionada conmigo", proseguía su relato.

"En 2019, cuando desfilé, me gustó muchísimo todo ese mundo, fue cuando empecé a descubrir diseñadores de Latinoamérica. Eran unos outfits maravillosos, tanto americanas como pantalones que son de traje, pero simulan ser chándales. De ahí venía todo. Ahí se materializó la idea", continuaba su discurso.

Por otro lado, el hijo de Pepe Navarro ha vuelto a España para quedarse un largo tiempo. Tiene claro que no se va a mojar más en plena guerra entre su madre y su padre, pero sí le gusta volver a España a retomar su vida.

El actor sigue estudiando Arte Dramático y realiza un curso de Marketing de empresas. Además, hay que recordar que el joven se formó como intérprete en la Film Academy de Nueva York.