Pepe Navarro le comunica a su hijo Alejandro que ha ganado la batalla

Pepe Navarro ya puede respirar tranquilo. Y es que, después de más de 20 años de lucha, por fin, le ha podido comunicar a Alejandro Reyes que su pesadilla acaba de terminar.

Durante todo este tiempo, el mítico presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi ha tenido que defenderse públicamente de todas las acusaciones que Ivonne Reyes ha vertido sobre él.

Además de asegurar que Pepe Navarro es el padre biológico de su hijo, la modelo ha comentado en varias ocasiones lo mal que lo pasó a su lado durante su affaire. Y es que, según ella, si hay algo que caracteriza a este comunicador es su fuerte carácter.

El pasado 3 de mayo, El Español adelantó en exclusiva que la madre de Alejandro Reyes había decidido tomar medidas legales contra Pepe Navarro después de haber sentido miedo durante su último acercamiento.

Según contó este medio de comunicación, Ivonne interpuso esta demanda "fundamentada en insultos y miedo", después de sentirse "controlada y perseguida" por Pepe Navarro tras su última intervención en Viva la Vida.

Cansado de las mentiras de Ivonne Reyes, el presentador decidió interrumpir el relato de su enemiga para cargar duramente contra ella. "Sinvergüenza. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda tu vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas".

"Ella contrató a unos detectives para quitarme el ADN y esa muestra demostraba que no es mi hijo. Le tiene engañado desde el principio", aseguró telefónicamente Pepe Navarro.

Por su parte, la colaboradora de televisión dejó claro que no quiere que su hijo se someta a las pruebas de paternidad "porque Alejandro no tiene dudas, yo no tengo dudas y Pepe tampoco. Esto es una pantomima".

Ahora, y después de todo el revuelo que provocaron sus palabras, por fin hemos sabido el fallo que ha emitido el juez encargado del caso.

Pepe Navarro le cuenta a su hijo que se ha acabado

Pepe Navarro no puede estar más contento con la decisión que ha tomado el juez encargado de su denuncia. Tras este desagradable episodio, la venezolana no dudó en acudir al juzgado de Violencia sobre la Mujer para tomar medidas legales contra el comunicador.

Ivonne Reyes acusó al periodista de haberle amenazado y de haberle seguido por las calles de Madrid en un coche. Y, aunque, la madre de Alejandro Reyes no pudo recoger pruebas, decidió seguir adelante con la demanda sabiendo las graves consecuencias que podría traerle.

Tal y como ha podido saber el diario ABC esta misma mañana, ya ha salido a la luz el veredicto del juez. Finalmente, y después del juicio mediático al que ha estado sometido, Pepe Navarro ha sido absuelto de todos los delitos que la televisiva le había imputado en su demanda.

Ahora, Ivonne Reyes tiene un plazo de cinco días para interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque todo apunta a que la colaboradora de televisión se ha quedado bastante tocada con el fallo.

Fuentes cercanas a la madre de Alejandro Reyes han asegurado que está hundida y muy afectada por todo lo que ha pasado. "Le dijimos que era absurdo, pero ella tiene una guerra que no quiere acabar".

