Pepe del Real comprueba que el amor no es verdadero y recibe una amenaza inesperada

No cabe duda de que Pepe del Real es uno de los reporteros más veteranos del exitoso de El programa de Ana Rosa. Y es que el periodista lleva colaborando para este formato desde hace aproximadamente una década.

Además, no solo es un reconocido periodista, sino también un experto en la prensa del corazón. Por esta razón, el colaborador del espacio de Ana Rosa Quintana suele dar exclusivas muy jugosas de las caras más conocidas de nuestro país.

De hecho, eso fue justamente lo que sucedió en el día de ayer, 1 de septiembre. El reportero conectó con Joaquín Prat durante la emisión del programa para avanzarle los temas que iban a tratar en el Club social. Lo que parecía ser una conexión de lo más corriente, acabó sucediendo lo menos inesperado.

Y es que el periodista lanzó una dura advertencia, nada más y nada menos, que a Pepe del Real.

Joaquín Prat, contundente, lanza un aviso a Pepe del Real

Tras unas largas vacaciones, por fin, el compañero de Pepe del Real, Joaquín Prat, volvía a retomar su puesto de presentador en El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía. Asimismo, el periodista se ha podido reencontrar con compañeros suyos y, por supuesto, con el reportero.

Nada más acercarse la hora de empezar con el Club social, Pepe del Real ha querido poner a su compañero de profesión al corriente de todas las últimas noticias de corazón. Eso sí, antes de pasar al resumen que ofrecía el colaborador, el amigo íntimo de Ana Rosa Quintana se sinceró.

"Tengo ganas de reencontrarme con vosotros y ver que tenéis preparado y qué temas vamos a abordar", le decía Joaquín a Pepe del Real. "Nosotros de verte también. Te hemos visto esta mañana con buena cara de las vacaciones", le comunicaba el reportero entre risas.

Acto seguido, Pepe del Real ya pudo ofrecer el esperado avance de todos los asuntos que tendrá que tratar una vez que el periodista se siente en el Club social. Entre todos estos temas, se mencionó el drama entre Shakira y Piqué, la última polémica sobre Ortega Cano y Ana María Aldón y la ruptura entre Raquel Lozano y Omar Sánchez.

No obstante, el reportero se dejaba para el final la guindilla del pastel: la posible relación entre Iker Casillas y María José, la misteriosa mujer con la que aparece en ¡Hola!

Y es que hace unos días, salió en exclusiva en esta revista unas imágenes del exfutbolista en una situación comprometida con una joven anónima. Desde luego, estas instantáneas fueron todo un bombazo, ya que al madrileño, desde su separación con Sara Carbonero, no se le ha visto rehacer su vida al lado de otra persona.

Asimismo, Pepe del Real, quiso pronunciarse sobre la noticia. "Iker Casillas negaba su relación con María José, la joven con la que aparece en la revista ¡Hola! en diferentes situaciones y en actitud… cariñosa. Él lo niega en redes sociales y lo niega también cuando tiene la oportunidad de hacerlo en persona ante las cámaras", empezaba diciendo el reportero.

"¿Qué hace el futbolista? Como ven en esas imágenes, correr, dar la carrera por respuesta. Así que, Joaquín, tenemos un Club social cargadito", revelaba el colaborador. Ante estas palabras, Joaquín Prat, no dudó en corregir a su compañero.

"¿Cómo que sale corriendo? No, hombre, no está corriendo. No es lo mismo que te paren y salir corriendo que salir a correr", le decía al reportero. Además, el amigo de Ana Rosa Quintana también recalcó que el propio Iker Casillas había tachado dichas informaciones como fake news.

"Sí, fake news, pero a veces una imagen habla por sí sola", respondía Pepe del Real. Eso sí, segundos antes de cerrar conexión con el reportero, el periodista le lanzó un aviso a su compañero. "Cuidadito que las imágenes… Cuidadito que vengo guerrero yo en la sección de corazón", decía.

Pepe del Real, de piedra al conocer la dura situación de su compañero

Pepe del Real es uno de los compañeros de profesión de Joaquín Prat que es consciente de la complicada situación que está atravesando el periodista. Y es que hace unas semanas, Federico Prat, el hermano del presentador, daba unas polémicas declaraciones sobre el estado en que se encontraba.

Desde luego, la repercusión que tuvo su testimonio provocó que una de las hermanas de Prat se tuviera que pronunciar al respecto. Asimismo, reveló que, pese a que su hermano era "maravilloso, con un corazón de oro", era también, "desgraciadamente, un adicto".

No obstante, ahora, por parte de Federico, ha querido lanzar un claro comunicado en el que ha roto la relación con su familia. "No nos hablamos apenas (sus hermanos y madre). Fui adicto hace cinco años, pero ahora estoy limpio", zanjaba.