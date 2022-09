Pedro Piqueras reconoce lo que cuentan sobre su salud y confiesa cómo lo afronta

Pedro Piqueras es un periodista reconocido profesionalmente y querido por el gran público por la larga trayectoria que se ha labrado en los medios de comunicación. Especialmente, hemos conocido a Piqueras trabajando en televisión, aunque en sus comienzos el medio radiofónico también fue una de sus pasiones y demostró su valía.

Desde el año 2006, el albaceteño es director de Informativos Telecinco y presentador de la edición nocturna de entre semana. Lo cierto es que, aunque ingresa cada noche en las casas de los españoles, su vida privada siempre ha estado guardada en un ámbito más íntimo.

Ahora, a sus 67 años, sabe que no le queda demasiado en su trabajo y sobre ello ha hablado en una extensa entrevista para Vanity Fair.

Pedro Piqueras se abre en canal como nunca antes

Piqueras ha desvelado qué hizo Paolo Vasile para ficharle hace 16 años. "No sé cómo funcionaron los elementos y las estrellas para que se fijara en mí. Pero una vez me lo encontré en el aeropuerto y me saludó efusivamente. Me dijo: 'Tenemos que hablar un día'", ha declarado.

| GTRES

"Algo más tarde me ofreció el puesto y de las primeras cosas que me comentó fue que le gustaría que nunca fuera enarbolando una bandera. Quería que dejara cualquier ideología en el coche antes de entrar en el edificio. No se lo dije, pero pensé: 'Paolo, has dado con tu hombre'", ha asegurado Pedro Piqueras.

Y vaya si no le ha defraudado. El presentador manchego apenas ha faltado a la cita con los televidentes en estos años, y su trabajo se ha visto recompensando con diversos premios de calado.

El comunicador sabe que su retirada está cerca

El albaceteño no ha rehuido a hablar sobre política en la citada entrevista. "Mi actitud hacia la política es mantenerme en la lejanía. Y todo a pesar de tener hilo directo con muchos de sus protagonistas".

| Telecinco

"Nunca he despreciado a un presidente o a un líder de la oposición. Hay gente que nos pregunta cuál es nuestra línea editorial. Nosotros no tenemos línea editorial, contamos las cosas como son. No hacemos campañas y me avergonzaría si algún día lo hiciera", ha dejado claro el bueno de Piqueras.

También se refiere a su retirada, que no tardará demasiado en producirse ateniéndonos a la edad que tiene. "Alguna vez he pensado en la jubilación, pero lo anunciaría de la manera más discreta posible", ha comentado.

"Lo avisaría en un mes de junio, con tiempo, para que cuando llegue septiembre nadie se acuerde. En algún momento llegará, pero no todavía", ha dicho.

Las aficiones ocultas del presentador fuera de la televisión

A su vez, sabedor del trabajo que tiene, ha afirmado que, si quisiera jubilarse en un momento complicado a nivel informativo, esperaría un tiempo. "Puede incluso que cuando llegue nos veamos metidos otra vez en una campaña electoral, en una pandemia, en una erupción o en una guerra... ¿Cómo me voy a jubilar cuando están pasando estas cosas?".

| Mediaset

Pero, a pesar de sus palabras, parece que seguiremos viendo unos años al famoso presentador de televisión. El caso es que cuando sale del plató de Fuencarral, Pedro lo tiene claro.

Le gusta la vida casera y, en cuanto tiene unas horas, pasa todo el tiempo que puede con su mujer, Esther Barriga, y su hijo Curro. Eso sí, este reside desde hace tiempo en Londres.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Además, en la entrevista, ha confesado cuáles son algunas de sus pasiones. Al comunicador, le encanta cultivar el huerto de su casa en la sierra de Madrid, tocar el piano o irse hasta el Mediterráneo a navegar en Altea (Alicante).