Pedro Carrasco no creería lo que ha hecho su hija con Rocío Jurado a cambio de dinero

Hace tan solo dos meses desde que su cumplió uno de los mayores sueños de Rocío Jurado, tener su propio museo en su Chipiona natal. Tras muchos años de incertidumbre y polémicas, la hija de Pedro Carrasco logró hacer realidad el sueño de su madre. El 2 de Julio se abría el museo, Centro de Interpretación de Rocío Jurado.

El museo alberga casi cerca de 400 vestidos y objetos personales de la cantante. La mayoría de ellos han sido cedidos por su hija Rocío Carrasco. Entre las pertenencias que hay, se encuentra una réplica de la famosa estatua de la Jurado, un piano de cola y su icónico Mercedes descapotable.

En el también se pueden encontrar multitud de fotografías inéditas, muchas de ellas junto a Pedro Carrasco o Ortega Cano. Y es que el museo es toda una celebración de la vida de la artista.

El concejal de Turismo remarcó la importancia del museo para Chipiona: "Es un auténtico reclamo turístico, además esto se lo debíamos a Rocío".

El museo de Rocío Jurado todo un éxito en cifras

El museo ya lleva abierto al público más de dos meses, y se ha convertido en todo un reclamo para los fans de la cantante. Y también para el turismo de Chipiona:

"Han venido desde muchos puntos de España, también vecinos de la zona que no quieren perder detalle. Es muy emocionante", comentaba un trabajador al portal Look.

| GTRES

Según varios trabajadores del museo, una media de 300 personas compran al día la entrada para conocer un poco mejor la historia de la artista. El museo estaría generando en torno a 2400 euros al día.

Sin duda se ha convertido en un negocio que está generando importantes beneficios. Además han asegurado que todo ese dinero también servirá para ir renovándolo y añadiendo novedades:

"Se irán incorporando porque la apertura es reciente, pero ha tenido buena respuesta y muchas sugerencias, así que se irán incorporando nuevas cosas", revelaba un trabajador del museo al portal Look.

En total, el museo habría recaudado cerca de 150.000 euros en tan solo dos meses. Sin duda un éxito arrollador que enorgullecería mucho a La más grande. Y en cierta parte también a Pedro Carrasco, quien protagoniza algunos pasajes del museo.

Aunque es cierto, que una vez termine el periodo estival, la afluencia de público comenzará a disminuir. En verano Chipiona se convierte en uno de los destinos clave de Cádiz, y eso ha ayudado mucho a su éxito.

La polémica del museo de Rocío Jurado

Pero llegar hasta este punto no ha sido nada fácil, Rociíto ha tenido que enfrentarse a duras batallas legales para poder abrirlo. La hija de Pedro Carrasco, cuenta en la docuserie En el nombre de Rocío, que Amador era el principal culpable que frenaba la apertura del mismo:

"Por eso sale Amador del museo. Si me culpa de eso lo está haciendo de una forma errónea. Yo no he hecho fiestas en el museo hasta las tantas de la mañana con nadie".

| Europa Press

"Yo eso no lo hago, porque tengo dos dedos de frente. Sé que lo que puede pasar es que me echen de un puesto de trabajo si no cumplo con mi obligación", sentenciaba la hija de Pedro Carrasco.

La periodista Paloma García-Pelayo confirmaba las palabras de Carrasco:

"Hubo hasta una intervención policial por lo que allí se armaba. Lo que me parece de escándalo es que, precisamente, Amador, haya estado culpando a Rocío"

Él ha sido la persona que peor lo ha hecho y que más ha abusado y más excesos ha cometido. Además, cuando había por medio una subvención importante de por medio, y eso es dinero público, señor Mohedano", relataba García-Pelayo.

Finalmente, tras 16 años desde la muerte de Rocío Jurado, el museo se ha abierto al público. Y se ha convertido en el lugar idóneo para recordar la trayectoria artística y personal de la cantante.

