Pedro Carrasco hizo una llamada antes de morir para desvelar el secreto de Rociíto

Pedro Carrasco falleció hace más de una década, pero está de plena actualidad porque su hija está hablando de él en un programa de Telecinco. Rociíto asegura que el boxeador falleció enamorado de Rocío Jurado, algo que ha despertado el malestar de Raquel Mosquera. La viuda del deportista ha concedido una entrevista en Viva la Vida para contar toda la verdad.

Pedro Carrasco tuvo una discusión el último día que vio a Rociíto y se han dado muchas versiones de este polémico encuentro. El exmarido de la Más Grande falleció después de este suceso, una casualidad que sigue dando mucho de qué hablar. Los responsables de Viva la Vida se han puesto en contacto con el locutor Paco Narváez, intimo amigo de Carrasco.

Rociíto asegura que cuando se reunió con su padre no hubo ninguna discusión, todo lo contrario. Promete que se reconciliaron y que el boxeador se dio cuenta de que había cometido un error, incluso le pidió disculpas. Paco Narváez ha negado esta versión y asegura que Pedro le contó el secreto de su hija: nunca llegaron a un entendimiento.

“Yo hablé con Pedro poco antes de que falleciera porque teníamos una relación de dos señores, a pesar de la diferencia de edad. Fue una jornada muy complicada para él, estaba abatido y con el alma destrozada. Nadie sabía que iba a morir y él no me dijo que se había reconciliado con su hija, reconciliación cero”, comenta el locutor.

Pedro, según Raquel, “habló con Paco antes y después de la discusión que tuvo con Rocío”, así que es el único que sabe todo. Este testimonio ha situado en una posición complicada a la mujer de Fidel Albiac, quien siempre ha dicho que su padre le pidió perdón. “Son completamente opuestas las versiones sobre aquella noche”, explica un colaborador de Emma García.

Pedro Carrasco perdió a Rociíto antes de tiempo

Pedro supuestamente le dijo a Raquel Mosquera lo que sentía: creía que había perdido a Rocío porque tuvieron un grave desencuentro. La peluquera promete que siempre ha contado la verdad y ahora hay alguien que le da la razón. Paco Narváez asegura que su amigo le confesó el secreto y que estaba muy dolido con Rociíto.

“Esa noche se le partió el corazón porque se dio cuenta de que había perdido a su hija. Se dio cuenta de que no la iba a volver a ver más por las formas que tuvo y por lo que le dijo. Fue su pensamiento en ese momento y yo estoy ahí en primera persona”, insiste Raquel.

La viuda de Carrasco quiere dejar claro que ella no está atacando a nadie, lo único que hace es dar explicaciones. Se define como “una leona” y asegura que no se va “dejar achantar por nadie”, ni siquiera por los abogados de Rocío.

“Me estoy defendiendo de todas las acusaciones y todos los insultos porque llega un momento en el que ya explotas. Lo que me duele muchísimo es que Rocío diga en el documental todo lo que quiera, he insultado porque yo he sido insultada”.

Pedro Carrasco le contó todo a su mujer

Pedro le hizo partícipe del mal momento que estaba viviendo a Raquel, al menos eso es lo que ella cuenta. La colaboradora no piensa que se esté aprovechando de Rociíto para ganar dinero y ha aprovechado para mandar un polémico mensaje. “Me tiro todo el día trabajando y atiendo a mis hijos, especialmente a Romeo que es el más pequeño”.

Carrasco se sorprendería al escuchar a su esposa tan enfadada, pues siempre ha intentado mantener las formas. Hay quien piensa que Raquel presume de ser una buena madre para hacerle daño a Rocío, pues insinúa que ella no lo es. “Lo importante es que todo el mundo pueda hablar y contar sus vivencias”, ha añadido Emma García intentando parar la polémica.