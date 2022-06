Paz Padilla gana a Telecinco y vuelve a su trabajo

Paz Padilla ha cambiado de vida estos últimos meses. Todo se precipitaba una tarde cualquiera de Sálvame en la que Paz Padilla y Belén Esteban se enzarzaban en una agria discusión por las vacunas del coronavirus.

La gaditana, ante las acusaciones hirientes de Belén, salía enfurecida de plató, quitándose el micro de mala manera y afirmando que ya no aguantaba más. Después de esto, a las pocas horas, se anunciaba en un comunicado el despido de Paz Padilla de Mediaset.

Se trataba de un anuncio importante, pues Padilla había estado vinculada al grupo televisivo desde hacía mucho tiempo y era una de las caras más visibles y queridas de la cadena.

En un primer momento, se especuló con que era Paz quien había decidido romper. Desde el entorno de Paolo Vasile se atribuyó también el despido a una bajada del rendimiento de Padilla y a que los últimos programas que había presentado no habían funcionado.

En Sálvame tampoco llegó nunca a estar cómoda del todo. Ajena a muchas de las polémicas e intentando imprimir algo de su particular humor a los problemas entre colaboradores, Paz estaba como pez fuera del agua.

Las condiciones del despido no trascendieron, pero Padilla interpuso una demanda contra Mediaset, ya que no estaba de acuerdo con la indemnización. La vista previa estaba prevista para el 31 de mayo, pero se suspendió y tenía que celebrarse durante las próximas semanas. Pero hoy nos hemos levantado con un comunicado que nadie esperaba.

El talento de Paz Padilla volverá a brillar en pantalla

Paz Padilla ha reconsiderado su ofensiva contra la cadena que tantos años le ha dado trabajo y ha echado marcha atrás. Mediaset acaba de anunciar que retoma el contrato con Paz Padilla "en el mismo estado en el que terminó".

Esto significa que es como si no la hubiesen despedido y que Paz Padilla volverá a formar parte de la lista de presentadores habituales de la cadena. Así pues, muy pronto podríamos volver a ver a Paz presentando de nuevo Sálvame, algo que, sin duda, no gustará a más de uno.

La reincorporación de Paz Padilla a Telecinco no será inmediata pues la presentadora tiene otros compromisos profesionales en el horizonte que tiene que resolver. La vuelta de Paz, reitera el comunicado se produce "exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que lo unía a la compañía".

Eso se traduce en uno de los conocidos como contratos de cadena. Son contratos que vinculan a Mediaset en exclusividad, sin un formato concreto, y que se van concretando con uno o varios espacios durante cada temporada.

Paz Padilla, feliz de haber abandonado su trabajo

La decisión de Paz Padilla sorprende por el hecho de que había manifestado su "felicidad" tras abandonar Telecinco. No ha sido especialmente beligerante de forma pública con la cadena, pero tampoco ha negado que estaba "mejor" tras dejar Sálvame.

Paz se había centrado en su carrera teatral, en su tienda de ropa y en otros proyectos empresariales. Aseguraba que no echaba para nada de menos Sálvame. Con un teatro lleno afirmaba "esto es lo que me llena de verdad el alma". También aseguraba hace pocas semanas que ya no veía Sálvame, "Mi familia está muy contenta, Ellos tampoco me veían ahí...".

El optimismo siempre ha sido una constante en la vida de Paz Padilla. Ya estaba inmersa en esta nueva etapa sin dar a entender en ningún momento que volvería atrás. No hace tanto aseguraba que "No sé si han sido injustos conmigo, estoy en otra onda. Ahora tengo otra etapa, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo".

El regreso de Paz Padilla a Telecinco es, pues, la sorpresa que casi nadie esperaba. Y un juicio menos para Telecinco.