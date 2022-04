Paz Padilla enciende todas las alarmas por el estado de su hija Anna

Anna Ferrer es uno los motivos de la felicidad de Paz Padilla. Además de la complicidad que la cómica gaditana muestra con su hija, Paz está viviendo un momento único en su vida. Asegura que no guarda rencor a sus compañeros de profesión, ni siquiera al programa que le echó de manera fulminante hace unas semanas.

Es inevitable que Paz piense que su faceta en televisión, por el momento, ha llegado a su fin.

Ahora, Padilla está centrada en otros proyectos profesionales, como la segunda parte de su libro, El humor de mi vida.

| Mediaset

Asegura que está en marcha y que muy pronto ocupará de nuevo las librerías de toda España. Mientras, la actriz está centrada también en el proyecto que comparte con su hija, Anna Ferrer. Una tienda de ropa online (No ni ná) que está siendo todo un éxito.

Sin embargo, en las últimas horas, madre e hija no lo están pasando muy bien. Al menos Anna, que, fiel a su sinceridad en Instagram, ha contado el mal trago de salud por el que ha atravesado.

▶️ Paz Padilla huye de la prensa tras su guerra con Telecinco

Paz Padilla, preocupada por su hija Anna Ferrer

Unida a Anna desde que nació, Paz ha asegurado en más de una ocasión que siente devoción por su hija. Por eso, la preocupación es máxima cuando atraviesa por un bache de salud.

La presentadora está en alerta después de que Anna confesara estar “como si me hubiera pasado un camión por encima”.

“Hacía años que no me encontraba tan mal”, seguía Anna. La joven ha confesado sentirse muy mal cuando le viene la regla y ha hablado de los episodios tan terribles por los que ha pasado.

Pidiendo disculpas por si alguien se sentía ofendido, Anna se ha desahogado. “No podía ni andar, me he tirado en el suelo un rato. Tenía una reunión que he tenido que posponer”, explicaba angustiada.

| Instagram: anafpadilla

La hija de Paz Padilla ha agradecido la ayuda de su chico, Iván, que le ha atendido cuando peor se encontraba. "Iván me ha preparado la medicina mientras yo estaba tirada”, explicaba.

Afortunadamente, la joven ya se encuentra en condiciones y Paz Padilla ha sabido dejar las preocupaciones a un lado. Sobre todo, porque la presentadora ha tenido que dar la cara en público tras su fulminante despido.

Paz Padilla habla de Sálvame

Ha sido durante la presentación del libro de su amiga Tamara Gorro donde ha hablado abiertamente del programa de Telecinco.

“Yo no veo Sálvame ya, estoy en otra onda. Le agradezco muchísimo a Sálvame y a Telecinco el haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida", explicaba.

Ha asegurado además que salir del programa no fue un drama. “Tengo una vida equilibrada y me gusta mi vida, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo”, concluía.

Anna Ferrer apoya los proyectos profesionales de Paz Padilla

Es más que evidente que la presentadora ha pasado página y que, de momento, no quiere saber nada de la televisión. Está centrada en sus proyectos profesionales, y entre tantos el que más le apasiona, su obra de teatro.

Con El humor de mi vida "estoy sin parar. Me voy de Barcelona con todo lleno, qué bonito”.

| Europa Press

“Tengo de nuevo fecha para volver a Barcelona y también tengo fecha para volver a Madrid, a Gran Vía, en septiembre. Y ahora gira. Me queda Valencia, Sevilla, Toledo, estoy en todos lados”, explicaba feliz.

¿Piensa Paz Padilla en tener una relación?

En cuanto al amor se refiere, tras la muerte de su marido, Paz Padilla tiene algo muy claro. “Una vida es muchas vidas, estamos aquí y entonces hay que vivirlo. Si alguien viene y me viene a querer, pues me voy a dejar”, concluía.