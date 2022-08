Paula Echevarría y Miguel Torres, pillados disfrutando de su pasión fuera de casa

Hace mucho tiempo que Paula Echevarría no era la protagonista de los titulares rosas. Sin embargo, en las últimas horas lo ha sido junto a su novio, Miguel Torres, por hacer algo que nadie esperaba. La pareja ha tomado la decisión de dejar la vergüenza a un lado y han disfrutado de su pasión.

Paula Echevarría lo da todo

Si hay algo que caracteriza a Paula Echevarría es de que es una de las celebrities que lo da todo. No solo hablamos de su trabajo, que es evidente que va viento en popa. También en lo personal donde la hemos visto sufrir, llorar, reír, desenamorarse y volver a enamorarse.

De estas dos últimas es por lo que Paula Echevarría ha sido más protagonista que otros en la prensa rosa. Hubo un tiempo en el que su gran cambio físico, así como el de que fuera su marido, David Bustamante, llamaba más que la atención.

Por aquel entonces, y ya han pasado unos cuantos años, la pareja posaba como el Brad Pitt y Angelina Jolie españoles. Sin embargo, el tiempo, el trabajo y las circunstancias hicieron que la influencer se convirtiera en protagonista por su ruptura.

Paula no lo pasó nada bien. Los medios se agolpaban en la puerta de su casa, su ex no ayudaba a que mejorase la situación y su pequeña Daniella estaba en medio de todo.

Con el paso del tiempo todo se fue calmando. Fue tal la tranquilidad que llegó a conseguir Paula que, sin pensarlo, recibió al amor de su vida. Su relación con el exfutbolista Miguel Torres ocupó durante semanas las portadas de los medios de comunicación.

No era para menos: la influencer de moda al lado de uno de los deportistas más sexis de España. La pareja lleva más de cinco años junta y no hay quien la separe.

El principio no fue nada fácil para él. Empezó a salir con Paula Echevarría cuando los nombres de varios hombres rondaban por las redacciones de los medios. Además, él estaba a punto de dejar su carrera futbolística, por lo que consolidar su relación no fue nada fácil.

Desatan su amor y su pasión

Pero eso es agua pasada. Cuando la pareja consolidó su relación, fue su círculo más cercano el encargado de confirmar que sí, que realmente eran felices. Ya han pasado cinco años desde entonces, y Paula Echevarría y Miguel siguen demostrándose su amor.

Y no solo a ellos mismos, sino a la mitad de la población española que les sigue en las redes sociales. Han sido estos los testigos de su locura. La pareja ha desatado su amor y su pasión haciendo algo que llevaban mucho sin disfrutar.

No se habla de otra cosa que de las fotografías de Paula Echevarría y Miguel Torres en el mayor festival de Málaga, el Starlite. Allí con un look desenfadado, ambos han disfrutado de una auténtica locura de musical.

Paula Echevarría, que se llevó su teléfono móvil, colgó una fotografía con uno de sus cantantes favoritos. Hablamos de C.Tangana a quien tuvo el placer de conocer durante varios minutos.

“Aún estoy intentando digerir lo que viví ayer por la noche en el Festival de Starlite con C. Tangana. Muchísima gente me había dicho "vas a flipar", y flipé".

"Que espectáculo, cuanto talento en un escenario, que gusto ir a ver un show y que de principio a fin no te sobre nada”, explicaba Paula. Y zanjaba en su cuenta de Instagram: “Iría a verle 100 veces seguidas y sé que no me cansaría. ¿Teatro? ¿Película? ¿Videoclip? ¡Todo a la vez, Señor Pucho, a sus pies!".

No cabe duda de que hacía mucho tiempo que Paula Echevarría no disfrutaba de un espectáculo así con su chico. ¡Nos alegramos mucho, Paula!