Paula Echevarría reconoce que el nuevo bebé hará que su cuerpo no vuelva a ser igual

No cabe duda de que Paula Echevarría, tras pasar un verano de descanso, ha vuelto a tope a la rutina. Lo cierto es que, aunque esta temporada de calor también se la pasó trabajando duro, no obstante, ahora, la actriz está más atareada que nunca.

Sin duda, no es de extrañar porque esta temporada de Got Talent, donde la modelo se ha estrenado como nueva miembro del jurado, está teniendo un verdadero éxito. Evidentemente, no podía ser de otra forma porque el concurso es uno de los formatos más destacados de Telecinco, de manera que era de esperar que el espacio fuera bien recibido.

Por tanto, es un hecho que la exmujer de David Bustamante está atravesando una excelente época en cuanto a lo profesional se refiere. Además, también está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal, ya que está disfrutando al máximo de su segunda maternidad.

Y es que desde que se convirtió en madre, otra vez, pero en esta ocasión al lado de su chico, Miguel Torres, la vida de Paula Echevarría ha pegado un cambio. No solo su día a día ha dado un pequeño giro, sino también su físico lo ha hecho. Lo cierto es que la misma actriz ha sacado a la luz los secretos de cómo ha recuperado su silueta tras pasar por dos embarazos.

Paula Echevarría revela el truco de su considerable pérdida de peso

A lo largo de este último año, nadie podía evitar preguntarse cómo Paula Echevarría había conseguido recuperar su físico en tan solo unos meses después de pasar por su segunda maternidad. Sobre todo después de que la misma modelo confesara ante todos sus seguidores de Instagram que los dos postpartos que había experimentado no fueron nada fáciles para ella.

¿El motivo? Que tanto con su hija Daniella (nacida en 2008) como con su pequeño Miki (nacido en 2021), días después de dar a luz, su tripita de embarazada seguía igual. "Si el bebé ya está fuera... ¿Qué hay ahí dentro aún?", preguntaba bromeando a sus fans de esta red social.

"Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así", comentaba al respecto. Posteriormente, en una entrevista para Elle, aseguró que después de nacer su hijo, "parecía que tenía una barriga de cinco meses". Eso sí, no dudaba en aclarar que "si se engorda 25 kilos en el embarazo, se engorda con toda la normalidad del mundo".

No obstante, tan solo siete meses después, Paula Echevarría sorprendía a todos sus seguidores de Instagram cuando mostró que su silueta ya volvía a ser la de antes de estar embarazada. Tal y como aseguró la modelo, la clave estuvo en el ejercicio. Asimismo, la asturiana se ponía las pilas para recuperar su físico sometiéndose a duros entrenamientos centrados en la zona de los glúteos y del abdomen.

Además, aprovechando que daba largos paseos con su pequeño Miki, la actriz también incluía en su rutina ejercicios de cardio. Por tanto, si se tiene en cuenta todo el trabajo duro al que se sometió la asturiana, el resultado fue más que obvio: consiguió perder todos los kilitos que había ganado.

Eso sí, sin duda, una de las claves de la pérdida de peso de Paula Echevarría fue el Ballet Fit, un deporte que últimamente está muy de moda entre las famosas. Desde luego, la influencer es una fanática de esta actividad porque suele compartir a diario trocitos de sus sesiones.

De modo que, después de un año bastante intenso en que no ha parado de hacer ejercicio, es más que evidente de que el esfuerzo ha conseguido cosechar buenos frutos. Solo hace falta observar los posados que ha protagonizado la modelo en bikini este verano para saber que ha trabajado realmente duro para volver a su físico habitual.

Paula Echevarría, criticada por su cambio físico

Desde luego, este sorprendente cambio físico no solo ha pasado inadvertido para los medios y sus fans, sino tampoco para sus haters. Y es que tal y como confesó Paula Echevarría en Vanitatis, a diario recibe comentarios negativos por su físico. No obstante, explicó que, curiosamente, durante su embarazo, no recibió ninguno.

"No he recibido ni un comentario negativo cuando estaba con veintitantos kilos de más. Nunca", empezaba diciendo.

"Al contrario, he recibido comentarios negativos en una época de mi vida que adelgacé en exceso por situaciones de nervios. Y se metían más conmigo en ese momento que cuando di a luz", admitía. "Ahí todo el mundo me decía: 'qué guapa estás, qué bien te sientas esos kilos de más"', zanjaba.

