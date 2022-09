Paula Echevarría publica una foto de su hijo pequeño y todos se fijan en lo mismo

Con septiembre ya empezado, Paula Echevarría ha tenido que decir 'adiós' a este verano tan ajetreado que ha pasado. Y es que no cabe duda de que para la actriz esta temporada ha estado llena de compromisos profesionales que cumplir. No solo ha tenido que mantener su merecido puesto como una de las influencers más destacadas de nuestro país, sino que también se ha atrevido a nuevos retos.

Paula ha sido una de las nuevas juezas del exitoso concurso de Got Talent. Asimismo, tal y como contaba ella misma, le "apetecía muchísimo porque ha sido como un regalo en la vida".

Aunque no ha parado quieta de un lado para otro, la modelo tampoco se ha olvidado de descansar unos días al lado de Miguel Torres, y sus pequeños, Daniella Bustamante y Miki Torres.

Sea como fuera, ya estamos en el mes de septiembre, lo que significa que a casi todo el mundo, incluida a Paula Echevarría, le ha tocado volver a la rutina. Justamante, la actriz compartía un vídeo que capturaba un momento que, sin lugar a duda, jamás olvidará.

Paula Echevarría se despide de su pequeño Miki

A lo largo de todos estos meses, Paula Echevarría ha podido descansar y relajarse bajo el sol junto a su familia. Sin embargo, aunque la modelo se lo ha pasado en grande, en su momento confesó que ya tenía ganas de regresar a la rutina.

"Me lo he pasado tan bien con Miki en Asturias... el año pasado era demasiado pequeño, pero este año es más consciente. Se parece mucho a mí, oye 'bollo preñao' y aplaude, como su madre", decía.

"Aunque también echas de menos la rutina, que los niños vuelvan al cole. Bueno, Daniella vuelve, Miki comienza. En invierno está todo más controlado, incluso la alimentación", revelaba Paula.

Como era de esperar, ahora, su pequeño Miki, que tiene tan solo un añito, ya ha empezado el colegio. Así es, la actriz, ayer 7 de septiembre, capturó el momento exacto en el que su hijo ya estaba más que listo para empezar su primer día de escuela.

De hecho, en la presentación de Got Talent, que fue hace unos días, la exmujer de David Bustamante quiso hablar de este tema. "Estoy convencida de que se lo va a pasar pipa porque es un explorador de primera. El día que llegue y vea todo lo que tiene allí para explorar...", explicaba emocionada.

Pero no fue hasta el día de ayer, en el que Miki empezaba su primer día de clases. Asimismo, al tratarse un día sumamente especial para Paula Echevarría y Miguel Torres, ambos no dudaron en compartir un tierno vídeo de su pequeño. El hermano de Daniella, vestido con el uniforme de la escuela y con una mochila muy original, corría hacia la salida de su casa, feliz, para empezar una nueva aventura.

"¡Al cole! Siempre nos acordaremos de tu primer día. Aprender, compartir, disfrutar, respetar, tener tus nuevos amiguitos, qué ganas de vivirlo contigo. Estás listo para ello, campeón", escribía el exfutbolista en el vídeo que también compartió Paula Echevarría en su perfil de Instagram.

En cuanto a la hija mayor de Paula, no empezaba hasta hoy, 8 de septiembre. La joven, de 14 años, quiso pasar su último día de vacaciones al lado de su madre.

"¡Mañana de chicas por Madrid para despedirnos de las vacaciones! ¡Mañana le toca a ella!", escribía Echevarría junto a una foto con su hija.

El público sentencia a Paula Echevarría

Por otro lado, no cabe duda de que Paula Echevarría ha aterrizado a Telecinco pisando fuerte. Y es que la actriz no ha podido perderse estar en la nueva temporada de Got Talent. Desde luego, gran parte del público era consciente de que la influencer iba a ser un soplo de aire fresco.

También para sus compañeros, ya que la modelo ha sido una grata sorpresa para ellos y comentaban que se había "integrado maravillosamente bien". No obstante, parece que no todo el mundo comparte la misma opinión que los jueces del reality.

En la noche del estreno del exitoso concurso, la mayoría de los telespectadores vía Twitter, no dudaron en tachar a Paula Echevarría de "muy sosa". Asimismo, la audiencia coincidía en que la exmujer de David Bustamante iba a desempeñar el mismo papel que Risto Mejide, es decir, de villana. Un rol que no ha agradado en absoluto, dado que tenían otro tipo de expectativas puestas en ella.

Sea como sea, finalmente, solo el tiempo dirá cómo evoluciona Paula Echevarría a lo largo de las galas y si el público acabará por darle el visto bueno.