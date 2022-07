Paula Echevarría, pillada con alguien que sana su corazón después de la ruptura

Paula Echevarría está acostumbrada a recibir críticas y nunca entra en el juego de sus detractores porque considera que no merece la pena. Desde que rompió con David Bustamante su vida dio un giro de 180 grados porque los fans del cantante le señalaron sin piedad. El tiempo le ha dado la razón y ahora todo el mundo sabe que ella no tuvo nada que ver.

Paula Echevarría se separó del padre de su hija por un desgaste, esa es la versión oficial, pero cada vez hay más versiones. Francisco Juan, el antiguo asesor del cántabro, ha hablado más de la cuenta para dejar claro que Echevarría es más noble de lo que parece.

| La Noticia Digital

"No os podéis imaginar la auténtica verdad de la historia con Paula, nadie lo ha sospechado nunca. Yo tengo todo y ya veremos en qué sitio queda David. Cuando lo cuente se van a juntar cielo y tierra”, anticipó Francisco Juan en su momento.

Paula Echevarría siempre ha marcado las distancias con la prensa del corazón y su frialdad le jugó una mala pasada, pero la historia actual es diferente. Cada vez tiene más presencia en la pequeña pantalla y eso le está haciendo más accesible. Lo último que ha hecho ha sido participar en la última edición de Got Talent, es la nueva jurado del concurso.

Echevarría ha sido pillada con una persona que le está ayudando mucho: su compañera Edurne, quien habla maravillas de ella. Ha asegurado en Pronto que trabajar al lado de la ex de Bustamante ha sido un placer. “Es una tía encantadora dispuesta al cien por cien para pasárselo bien, se entrega y me ha encantado”.

Paula Echevarría ha empezado una nueva etapa

Paula ha sufrido mucho después de separarse del exconcursante de Operación Triunfo, pero ha encontrado a alguien que sane su corazón. Edurne ha dejado claro que la actriz es una mujer estupenda, a pesar de que haya tenido mala fama en el pasado. Los reporteros que trabajan en la calle también han notado el cambio a mejor que ha dado la artista.

| Gtres

Echevarría tiene una nueva amiga que le ayudará a acercarse al gran público, sobre todo después de participar en Got Talent. Tendrá una oportunidad perfecta para demostrar que no es la influencer altiva que pintan los amigos de David Bustamante. “Yo había coincidido con ella un par de veces, pero nunca habíamos convivido y me ha parecido una espectacular”, explica Edurne.

La nueva compañera de Risto Mejide ha tenido que soportar muchos desplantes por parte de la prensa. Hay reporteros que no se han portado bien y luego le han responsabilizado de la situación, pero su vida está a punto de cambiar. Desde que mantiene una relación con Miguel Torres, padre de su hijo pequeño, tiene muchos más seguidores.

Paula Echevarría quiere zanjar los rumores

Paula Echevarría por fin ha encontrado a una compañera que es capaz de ayudarla en algo importante: ganarse el respeto de la prensa. Edurne tiene una relación estupenda con los reporteros y quizá pueda darle consejos para curar las heridas de su corazón. Va por buen camino y hace tiempo que no protagoniza ningún revuelo, aunque no consiente que cuenten mentiras.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Echevarría se molestó hace unas semanas porque varios medios estaban anunciando su boda con Miguel Torres. Ella, visiblemente enfadada, desmintió los rumores y pidió más rigor a la hora de trasmitir información. Desde entonces no ha vuelto a tener ningún problema y su incorporación a Telecinco le ayudará a cerrar su etapa más polémica.