Paula Echevarría y Miguel Torres deciden no desvelar el nombre del nuevo bebé

A nadie le resulta extraño que Paula Echevarría esté viviendo una excelente época. Desde el año pasado, la actriz ha tenido miles de noticias por las que alegrarse. La primera de ellas es que se convirtió en madre por segunda vez con su novio Miguel Torres.

Por si no fuera poco, hace tan solo un mes, estuvo de celebración junto a sus más allegados por el bautizo del pequeño. Sin duda alguna, fue un evento lleno de emotividad y alegría que Paula disfrutó como nunca.

Asimismo, a la madre de Daniella Bustamante no le puede ir mejor respecto a su vida profesional. Hace poco, Paula fue fichada por el destacado concurso de Got Talent para ser una de las nuevas juezas. Incluso ya ha entablado amistad con, nada más y nada menos, que Edurne, quien no duda en compartir en redes sociales momentazos con ella.

No cabe duda de que a Paula Echevarría le va todo a las mil maravillas, sobre todo, después de recibir una muy buena noticia que le ha cambiado la vida.

Paula Echevarría da la bienvenida a un nuevo miembro de la familia

Desde luego, la ex de David Bustamante está dichosa de cómo le están yendo las cosas, sobre todo, este verano. No solo tiene otro nuevo trabajo de la mano del concurso más famoso de Telecinco, sino que también respecto a lo personal no se puede quejar en absoluto.

Lo cierto es que Paula está viviendo completamente un verano de en sueño. Junto a su pareja y su pequeño Miki, está disfrutando de estos días soleados en la piscina. Asimismo, ha mostrado en su perfil de Instagram el buen rato que está pasando junto a su hijo.

Por otro lado, también ha podido gozar de una nueva compañía. Y es que el pasado 22 de julio, Paula Echevarría anunció repentinamente a sus, nada más, 3.6 millones de seguidores de esta red social que se había convertido en tía. Pero no ha sido por parte de su único hermano Luisma, sino por la rama del futbolista.

Y es que la hermana de Miguel Torres, Mónica, ha dado la bienvenida a su primer hijo con Carlos Garrote. Desde luego, una buena noticia que inundó de felicidad a Paula Echevarría, que cuenta con un miembro más de su núcleo familiar.

"Bienvenido al mundo, pequeño. Miki está deseando conocerte", escribía la actriz junto a una fotografía de las piernas del recién nacido. No cabe duda de que la nueva integrante de Got Talent España está deseando que su pequeño conozca a su primo y así puedan ser, además, grandes compañeros de juegos.

Por otra parte, todavía no se ha desvelado el nombre del sobrino de la influencer. Y es que, como era de esperar, la hermana del futbolista y su pareja acostumbran a llevar un estilo de vida bastante discreto a diferencia de sus parientes. Por lo que, seguramente, la madre de Daniella Bustamante ha respetado la decisión de no revelar cómo se llama el nuevo miembro de la familia.

La otra exitosa profesión de Paula Echevarría

Por otro lado, no le puede ir mejor en la vida por otra razón muy distinta. Y es que Paula Echevarría debe lidiar con el éxito que tiene en redes sociales, concretamente, sus destacados outfits.

Y no es para menos porque en los últimos años, la ex de Bustamante se ha convertido en toda una influencer. En su perfil es común ver posados de ella luciendo prendas que arrasan, de hecho, justamente ha revolucionado Instagram con uno de sus últimos conjuntos.

De este modo, la actriz se ha ganado un sinfín de comentarios que alaban su vestimenta. Además, como algunos fans siempre le preguntan de dónde son sus piezas, lo cierto es que ya está acostumbrada a mencionar a las marcas que ha vestido para la foto.

En esta ocasión, un top de Zara y unos tejanos de Primark han causado tanto revuelo en esta red social. No cabe duda de que la actriz es toda una referente en el mundo de la moda.