Paula Echevarría, intranquila por su estabilidad después de confesar lo del bebé

Paula Echevarría está viviendo uno de los momentos más dulces de su trayectoria personal, pues por fin ha conseguido lo que estaba buscando.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Cuando se separó de David Bustamante el público se le echó encima, pero el paso del tiempo le ha dado la razón. La actriz no tiene nada que ocultar, simplemente, se desenamoró del cantante por un desgaste de la relación.

Paula Echevarría disfruta de una estabilidad envidiable y se ha rodeado de un ejército de seguidores que parece ser invendible. El problema es que hay alguien que ha puesto este mérito en peligro con una estafa que ha salpicado a la ex de Bustamante. Una persona se está haciendo pasar por ella en las redes sociales para pedir dinero.

| Europa Press

Paula ha descubierto este revuelo justo después de confesar uno de sus grandes secretos familiares: son uno más en casa. La hermana de Miguel Torres, su novio desde hace años, ha dado a luz a un bebé precioso que la influencer ha presentado en Instagram. “Bienvenido al mundo, Miki está deseando conocerte”, escribió haciendo referencia a su hijo menor.

Paula tiene un talento especial para comunicarse con el público y se ha aprovechado del mismo para resolver su último problema. Estaba intranquila porque le habían comunicado que existía una cuenta que no le dejaba en buen lugar, pero ella no tiene nada que ver. Ha usado su influencia para dejar claro que todo es un bulo que busca recaudar dinero sin su consentimiento.

“Aviso importante, aunque creo que ya no hay nadie que caiga en este tipo de mentiras, pero por si acaso. No hagáis caso a nadie que os escriba en mi nombre y mucho menos pidiendo dinero”, ha deslizado la artista bastante molesta. Tiene miedo de conocer la estabilidad social que ha conseguido, pues hace tiempo que no protagoniza un escándalo.

Paula Echevarría tiene una nueva ilusión

Paula está viviendo un momento pleno: su relación con Miguel le hace muy feliz y acaba de tener un nuevo sobrino. En el terreo laboral también le va bastante bien, de hecho, está a punto de estrenar uno de sus proyectos más ambiciosos. Telecinco le ha contratado para ser jurado de Got Talent, así que formará parte de un programa muy importante para la cadena.

| Canva

Echevarría ha demostrado que está preparada para todo, sus méritos hablan por ella y demuestran que tiene mucho talento. Ciertas personas se han intentado aprovechar de su tirón mediático, pero se ha dado cuenta a tiempo. Le han avisado de que estaba usando su nombre para ganar dinero en las redes y no ha tardado en desvincularse del asunto.

La novia de Miguel Torres siempre ha mantenido las distancias con la prensa del corazón, pues no se siente cómoda en ciertas situaciones. No quiere hablar de su vida privada porque pretende que sus fans solamente se hagan eco de sus logros profesionales. Lo cierto es que en muy poco tiempo ha conseguido grandes cosas, como, por ejemplo, triunfar en Instagram.

Paula Echevarría está viviendo un momento especial

Paula prefiere no abrir ciertas puertas de su privacidad, pero sí comparte algunas cosas con la parte del público que le adora. En ocasiones, publica fotografías de su hijo Miki, el pequeño de la familia, porque está muy orgullosa de él. Asegura que es “disfrutón de la vida” y lo demuestra al enseñar cómo se está tomando el verano.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Echevarría ha logrado formar una familia muy especial, incluso, tiene buena relación con Bustamante, padre de su primera hija. La actriz ha olvidado los problemas del pasado y se ha dado cuenta de que lo único importante es vivir el momento. Lo que no quiere es que nadie engañe a nadie haciéndose pasar por ella, de ahí su intranquilidad en la red.