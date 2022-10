Paula Echevarría y la enfermedad que le ha hecho llorar delante de todos

Paula Echevarría se ha convertido en toda una auténtica revelación en Got Talent. La actriz se ha ganado a la audiencia y ha sorprendido mucho con esta nueva faceta de jurado. En una de sus últimas apariciones, Paula no podía contener la emoción al conocer la historia de una de las concursantes y se ha roto por completo ante el público.

Paula parece haber encontrado su hueco a la perfección en el programa de Telecinco. Cuando saltó la noticia de que la actriz sustituiría a Paz Padilla, fueron muchos los que dudaban de su capacidad como jurado. En los últimos años, Paula se ha alejado bastante de la interpretación y se ha centrado más en su faceta como influencer y ha explotado su nombre para multitud de marcas.

Paula Echevarría no pudo contener las lágrimas en Got Talent

La actriz ha hecho muy buenas migas con sus compañeros de programa, sobre todo con Risto Mejide. Y es que esta nueva etapa de Paula le está sentando muy bien. Las redes sociales también alaban el trabajo de Echevarría en el programa.

| TELECINCO

Y es que Paula se involucra por completo con cada concursante del programa. En la última emisión de Got Talent, la ex de Bustamante se rompía al escuchar la historia de Sara, y es que Paula conectó desde el minuto uno con su historia.

"Vengo a hacer algo que para vosotros es muy fácil, pero para mí bastante complicado. Voy a demostrar que los imposibles solo existen en la cabeza de uno", decía Sara minutos antes de comenzar su performance.

La joven contó mientras hacía un avión de papel que había perdido sus manos y pies a causa de una meningitis.

Sara estuvo en coma y estuvo a punto de perder la vida. Ahora, está centrada en su carrera universitaria y deportiva. Paula Echevarría quedó muy sorprendida ante la fuerza de la joven y no pudo evitar romper a llorar de la emoción.

Con la voz entrecortada, Paula le dedicaba unas bonitas palabras a la joven: "Sara, enhorabuena, tienes un valor increíble, tú y tus padres. Enhorabuena de verdad", comentaba.

A estas palabras se le unieron las de Edurne, que también quiso felicitar a Sara: "No te conocía, pero de verdad agradezco que estés aquí. Me ha encantado conocerte de verdad".

Por otro lado, Dani Martínez llegó a afirmar que gracias a ella Got Talent iba más allá de ser un simple programa de entretenimiento:

"Llevo 4 años en Got Talent y es el mejor programa de tele porque tiene sitio para historias como la tuya. Tú haces que Got Talent sea más que un programa de televisión", confesaba el humorista.

La actuación de Sara incluso hizo pronunciarse a uno de los jurados más duros, Risto, que no pudo evitar felicitar a la joven:

"Me has hecho reflexionar sobre el valor de la dificultad, me has hecho pensar que es verdad que la dificultad es un subjetivo. Has dicho que no tienes manos ni pies, pero sí cabeza y corazón, pero yo añado coraje. El fracaso es una decisión, tú has decidido triunfar en la vida" añadía Risto Mejide.

El resurgir de Paula Echevarría

No cabe duda de que este nuevo cambio en la carrera de la actriz le ha sentado fenomenal. Paula ha encontrado en la televisión el lugar perfecto donde desempeñar sus funciones de jurado y también poder trasmitir sus conocimientos como actriz.

| Telecinco

En los últimos tiempos, Echevarría se ha convertido en una de las influencers de referencia y cada vez es más habitual verla colaborando en televisión.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Además, en cuanto a lo personal se refiere, no le puede ir mejor. La modelo está cada vez más enamorada de su pareja Miguel Torres. A través de las redes sociales, la pareja comparte su día a día donde demuestran el amor que se tienen.