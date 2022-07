Paula Echevarría descubre que su nueva pareja le ha traicionado contando la verdad

No cabe duda de que Paula Echevarría está viviendo una de sus mejores épocas. Desde el año pasado, las buenas noticias en la vida de la actriz se han multiplicado. La primera de ellas es que se convirtió en madre por segunda vez con su novio Miguel Torres.

De hecho, hace tan solo un mes, estuvo de celebración junto a sus más allegados por el bautizo del pequeño. Sin duda alguna, fue un evento lleno de emotividad y alegría que disfrutó Paula como nunca.

Además, cuenta con una estupenda relación con su exmarido David Bustamante, con quién tiene una hija en común, Daniella Bustamante. A pesar de que el cantante no puso asistir a la ceremonia, lo cierto es que estuvo presente en cierta forma. "Estuve hablando con ellos, me hicieron una videollamada cuando estaban allí".

En cuanto a su vida profesional, desde luego Paula Echevarría no se puede quejar. Y es que la actriz se ha convertido en los últimos tiempos en una de las influencers más reconocidas de nuestro país.

Para sus seguidores, la actriz es todo un ejemplo en el mundo de la moda. Sus looks no pasan desapercibidos y siempre causan verdadera impresión. Por este motivo, las marcas no dudan en colaborar con ella y tenerla como su imagen principal.

Sin duda, la ex de Bustamante está en su mejor momento. Sobre todo ahora, que ha conseguido una muy buena oportunidad laboral.

Paula Echevarría se une a un exitoso concurso de televisión

Paula Echevarría está muy emocionada por el nuevo proyecto profesional que tiene entre manos. La actriz estuvo negociando estos últimos meses con una famosa cadena para incluirla en un programa que siempre tiene éxito.

Se trata de, nada más y nada menos, que de Got Talent. Lo cierto es que la madre de Daniella Bustamante se encuentra dichosa de formar parte del equipo y hacer de jurado al lado de Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez.

En el mes de mayo, fue cuando se confirmó su participación. "Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces". "Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme", decía Paula.

Respecto a su relación con sus compañeros de profesión comentaba lo siguiente. "Son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección. Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso. Y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener".

Justamente, hace dos semanas, empezaron las grabaciones de la nueva edición. Ahora, tras todo este tiempo que ha pasado Paula con sus compañeros, uno de ellos ya ha confesado cómo se siente trabajar con la actriz.

Ha sido la misma Edurne quien no ha dudado en opinar sobre el papel que tiene la ex de Bustamante en Got Talent. Ha aprovechado para hablar con total sinceridad en un evento de Pandora, marca de la que se ha convertido embajadora.

"Es encantadora, tiene muchas ganas de pasárselo bien y quiere entregarse al 100%. Somos muy compañeras. Hemos hecho piña", decía emocionada.

Por suerte, ambas han conectado y han conseguido mantener una relación especial. Tanto es así que la cantante no duda en publicar vídeos en su perfil de Instagram pasándoselo bomba con su compañera y, ahora, amiga.

Paula Echevarría descubre los planes de Edurne

Por otro lado, los medios también han querido preguntarle a Edurne más acerca de su vida personal. Una de las preguntas fue si se había planteado pasar por el altar con su chico, David de Gea.

Paula Echevarría no ha podido evitar sorprenderse con las declaraciones de la cantante. "Ya con una niña no nos hace falta. Me haría ilusión, pero tampoco es que lo piense, no me hace falta casarme", aclaraba a la prensa.

Sin duda, la actriz la comprende mejor que nunca. Y es que ella tampoco ha contraído matrimonio con su chico. Lo cierto es que no le hace falta demostrar que siente un gran amor hacia Miguel Torres porque ya es más que evidente.

Por otro lado, fuertes rumores apuntan a que la pareja se podría haber casado en secreto. Tras el bautizo de su pequeño Miki, habrían decidido tomar la decisión final y formalizar su amor.

Lo cierto es que con o sin boda, Paula Echevarría está muy feliz por la buena época que está atravesando. No cabe duda de que la actriz está en su mejor momento tanto en lo personal como profesionalmente hablando.