Paula Echevarría desvela qué pasa con su embarazo y cómo le ha cambiado el cuerpo

No cabe duda de que Paula Echevarría está pasando un verano inolvidable. La verdad es que no es para menos porque hace dos semanas, la actriz se lo pasó en grande junto a su pareja, Miguel Torres, en su exclusiva fiesta de cumpleaños.

La actriz, aprovechando su estancia en Marbella, no dudó en celebrar su aniversario por todo lo alto en Starlite, el festival de moda del verano. Carla Pereyra, Poty Castillo y Marta Carriedo fueron algunas de las caras conocidas que asistieron al cumpleaños de la ex de Bustamante.

Por otro lado, a la madre de Daniella Bustamante no se le ha pasado incluir entre sus planes sus citas en la playa y la piscina al lado de su pequeño. Lo cierto es que desde que Paula Echevarría dio a luz a su segundo hijo, Miguel Torres Jr., la vida de la actriz ha pegado un gran cambio a mejor.

Ahora, después de un año de pasar por segunda vez la etapa de la maternidad, la exmujer de Bustamante ha desvelado algunos detalles íntimos sobre su experiencia con este último embarazo.

Paula Echevarría sobre su embarazo: "25 kilos en nueve meses"

En marzo de 2021, a pocos días de nacer el primer hijo en común de Paula Echevarría y Miguel Torres, la influencer decidía sincerarse como nunca con todos sus seguidores de Instagram. A punto de convertirse en madre por segunda vez, la modelo compartía un vídeo en Instagram donde destacaba el peso que había ganado durante esos meses.

Con el sentido del humor que tanto la caracteriza, escribió "ahora mismo se puede decir que 'tengo mucha cara'. Hinchadita a más no poder", bromeaba. En la publicación en cuestión, la actriz Natalia Verbeke le comentó que parecía que tuviera "15 años".

Un elogio que la exmujer de Bustamante no se le pasó por alto, de modo que le contestó. "Es lo que tiene plantarse 25 kilos en nueve meses, no hay relleno ni botox que lo mejore", escribía con ese tono cómico.

Sin duda, esta confesión sorprendió a todos sus seguidores porque Paula Echevarría siempre ha sido una de las tantas celebrities que ha cuidado su alimentación y ha hecho ejercicio constantemente. No obstante, todos estos hábitos no consiguieron su resultado porque, como la misma influencer afirmó, "haga lo que haga" no consigue no engordar.

Justamente, no dudó tampoco en tratar este asunto en el medio InStyle, donde protagonizó un posado luciendo barriguita. "Acepto que soy una embarazada que engorda, estoy tremenda", explicaba bromeando.

"Hay mujeres que no, que se quedan como un hueso de aceituna, y yo no soy así", proseguía. De hecho, la exmujer de David Bustamante explicó que pasó por esta misma situación con su primer embarazo.

"Estaba tremenda, parecía que hubiese venido otra persona y me hubiera tragado. Engordé 21 kilos, retuve todos los líquidos del mundo y estaba como un monstruo", confesó meses después de nacer Daniella.

Asimismo, Paula Echevarría aseguró que su marido de aquel entonces, David Bustamante, le hacía sentir la mujer más guapa del mundo. "Tengo un marido estupendo que todos los días durante el embarazo me decía que estaba más guapa que nunca. De no ser por él me hubiese muerto, porque era una foca andante".

El cambio físico de Paula Echevarría

No obstante, aunque Paula Echevarría ganó alrededor de 20 kilos más durante el embarazo, lo cierto es que ahora todo parece indicar que ha vuelto a su peso de siempre. Y es que la actriz, en tan solo poco más de un año, parece que ha conseguido perder esos kilitos de más.

Además de llevar, seguramente, una dieta saludable y hacer deporte casi a diario, la modelo también se ha aficionado a un nuevo deporte que le ayuda a tener más elasticidad. La pareja del futbolista se ha enamorado del ballet y no duda en pasar largas sesiones con su profesora particular.

De modo que si sumamos todo lo que está haciendo la actriz para mantener su peso a raya, no es de extrañar que, finalmente, haya conseguido buenos resultados.