Paula Echevarría cuenta al fin por qué se divorció de David Bustamante

David Bustamante se ha quedado sin palabras al enterarse de los motivos que llevaron a Paula Echevarría a pedirle el divorcio.

En 2017, tras 12 años de matrimonio y una hija en común, el cantante y la influencer dejaron a todos con la boca abierta al anunciar que habían tomado la decisión de separar sus caminos para siempre.

Esta noticia fue toda una sorpresa, ya que durante todo este tiempo habían sido una de las parejas más consolidadas y queridas de la prensa del corazón española.

No hay ninguna duda que David Bustamante fue el que peor lo pasó con esta ruptura. Y, aunque le ha costado levantar cabeza después de recibir ese duro mazazo, a día de hoy, está perdidamente enamorado de su pareja Yana Olina.

Por su parte, Paula Echevarría consiguió rehacer su vida junto al exfutbolista Miguel Torres, con quien tuvo a su primer hijo en común en 2021.

Ahora, y a pesar de que la relación entre ellos es de lo más cordial, se han vuelto a despertar los fantasmas internos de David Bustamante al salir a la luz los motivos que llevaron a la actriz a firmar los papeles del divorcio.

David Bustamante se entera de todos los detalles

David Bustamante vuelve a ser noticia después de que la prensa social de nuestro país se hiciera eco de la última batalla judicial que ha emprendido contra su antiguo asesor.

El exconcursante de Operación Triunfo ha acusado al que fue su mano derecha de haberle estafado y le reclama medio millón de euros después de haber trabajado más de 15 años juntos.

Pero la jugada no ha salido cómo David Bustamante esperaba y su exmanager ya ha firmado una entrevista en exclusiva con Sálvame.

Este lunes, 11 de julio, durante la emisión vespertina del programa, este profesional ha ofrecido un adelanto y ha asegurado que sabe "detalles jugosos" sobre el artista.

"Ahora será cuando salga el verdadero David Bustamante. Cuando cuente la historia se juntará el cielo y la tierra", ha amenazado en directo.

A continuación, ha dado algunos detalles sobre cómo era la relación del cantante y Paula Echevarría. "Realmente ellos vivían separados desde el 2013. Emitieron el comunicado del divorcio en el 2017, pero habían firmado las capitulaciones de separación en el 2013. Lo explico ahora porque ya me da igual".

"No podéis imaginar la verdadera verdad de la historia con Paula. Nadie lo ha sospechado nunca y yo lo sé todo. Ya veremos en qué sitio queda David y en qué lugar queda Paula", ha asegurado el asesor del artista, dejando con la boca abierta a todos los allí presentes.

"Yo no quería hacerles daño porque tienen una hija, pero David me ha dicho estafador públicamente y no ha tenido esa consideración con mis hijos", ha dejado claro. "Siempre se decía que discutían mucho por culpa del carácter de David. La convivencia no era fácil entre ellos".

Por el momento, ni David Bustamante ni la influencer se han pronunciado al respecto. Tendremos que esperar a ver qué revela el asesor en su próxima entrevista.

David Bustamante escucha a su exmujer

Hace algo más de un año, la exmujer de David Bustamante se sinceró como nunca durante su participación en el programa Planeta Calleja.

Acompañada de su actual pareja, Paula Echevarría cumplió uno de sus grandes sueños: conocer África. La actriz aceptó el reto que le propuso Jesús Calleja y los tres recorrieron todos los rincones de Kenia.

Durante esta experiencia, la influencer se sinceró con el presentador sobre varios aspectos de su vida. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención fue su separación de David Bustamante.

"Siempre que sientes que fracasas en algo, te sientes mal. Yo pensaba que me casaba para toda la vida y, claro, teníamos la niña y demás".