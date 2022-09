Paula Echevarría asume que él está harto de aguantar y que se han planteado rendirse

Paula Echevarría está pletórica, y nerviosa al mismo tiempo, porque sabe que su vuelta a la televisión ya es un hecho.

En unos días la podremos ver de nuevo en la pequeña pantalla haciendo de jurado en un formato que tanto éxito le ha dado a Telecinco.

Paula Echevarría ha pasado un verano junto a su marido y sus hijos Daniella y Miguel Jr. Y después de desconectar de la rutina y disfrutar de unos meses de descanso tras un año intenso en casa, lo que más quería Paula era volver a trabajar.

Got Talent cuenta con una novedad en el jurado para la nueva temporada | Telecinco

Sabía que sus proyectos profesionales se habían quedado aparcados en cierto modo por culpa de la pandemia y tras el embarazo de su pequeño.

Pero ha llegado el momento de emprender nuevos retos y en este caso en televisión. Y es que la nueva temporada de Got Talent ha causado una gran expectación por una novedad en el jurado.

Paula Echevarría debuta en Got Talent con polémica

Hace unas horas, se ha presentado una nueva temporada que con total seguridad ocupará el prime time de los viernes en la cadena principal de Mediaset.

Por primera vez, la esposa de Miguel Torres tendrá el honor de sentarse a trabajar junto al veterano jurado. Así, se completará el cuarteto de jueces con Edurne, Risto y Dani Martínez.

| Europa Press

La influencer ha contado qué tal ha ido esta primera experiencia como jurado y sus compañeros también hablaron de su nueva faceta. Uno de los que más detalles ha dado de la labor que ha realizado la candasina en el programa de Telecinco ha sido Risto Mejide.

El esposo de Laura Escanes es un veterano en estas lides. Tras ver a la influencer debutar en este nuevo trabajo, ha tenido a bien sacar ciertas conclusiones del paso de Paula por la mesa del jurado.

El zasca de Risto Mejide cuando le preguntan por su nueva compañera

Las declaraciones de Risto dejan muchas dudas sobre cómo se han llevado ambos durante las grabaciones del formato.

Risto ha querido dejar claro que "a veces, Paula me ha sacado de quicio", ha admitido el marido de Laura Escanes.

| GTRES

Lo cierto es que este ha tenido que aclarar dichas palabras. Y ha puesto en valor que las opiniones de su compañera sobre los artistas que han participado en el programa han dado mucho de qué hablar.

"Eso dice mucho a su favor, porque no es la típica que se queda sin hacer nada", ha explicado posteriormente. Con todo, se pone de manifiesto que la mujer de Miguel Torres se ha tomado muy en serio su nuevo trabajo.

"No parecía que no hubiese estado con ellos toda la vida"

Por si fuera poco, el exjurado de OT ha sostenido que "la magia del jurado es cuando se es uno mismo. Y no intentar ser otra persona, y Paula ha sido así", sentenciaba.

La propia actriz asturiana se ha mostrado ilusionada. Sobre cómo ha vivido integrarse en un equipo que se conoce tan bien desde hace años, ha dicho lo siguiente. "Desde el primer momento me hicieron sentir una más y a la hora de estar en esa silla ya no parecía que no hubiese estado con ellos toda la vida".

Al lado de Edurne, con la que se ha llevado genial, ha admitido que en las grabaciones "las dos hemos sido un mar de lágrimas”. Lo único que queda es esperar a que Telecinco desvele la fecha de estreno de la nueva temporada de Got Talent para ver cómo se desenvuelve la asturiana en este reto televisivo.

