Paula Echevarría aclara las dudas de su nuevo embarazo y da el nombre

Paula Echevarría empezó su andadura en los medios de comunicación gracias a su talento como actriz, pero ahora es mucho más. Se ha convertido en una de las grandes influencers del panorama nacional, de hecho colabora con marcas de primer orden. El último proyecto que ha participado ha llamado la atención de Socialité, programa presentado por María Patiño.

Paula Echevarría ha concedido una entrevista y Telecinco se ha hecho eco de sus palabras, pues trata un tema bastante importante. Miguel Torres, el novio de la actriz, ha asegurado que no va a volver a ser padre, algo que está generando repercusión. Ha prometido que no tiene ninguna duda: tiene claro que su pequeño no tendrá más hermanitos.

| Instagram

Paula ha despejado todas las dudas y ha hablado de su embarazo dándole la razón a su novio, nadie esperaba que fuera tan contundente. “No, no, yo tampoco lo dudo”, ha comentado durante una entrevista emitida en Socialité. Está muy orgullosa de sus dos hijos y quiere disfrutar al máximo de ellos, no tiene tiempo de volver a ampliar la familia.

Paula ha hablado de su nueva maternidad para dejar claro que nunca se producirá, pese a que la prensa lo esté deseando. Por primera vez ha roto el silencio sobre este tema, pues no suele entrar en detalles para evitar polémicas innecesarias. Esta ocasión ha mostrado su mejor sonrisa para dejar claro que no tiene nada que esconder: gracias a ella ya no hay ninguna duda.

Echevarría ha aprovechado para dar el nombre de la persona que más feliz le está haciendo en este momento: Miki, su bebé. El pequeño se ha convertido en una estrella de las redes sociales y no hay nadie que no se haya emocionado con él. Miguel Torres ha publicado un vídeo que muestra su reacción al ver a Paula en las campañas de publicidad.

Paula Echevarría presenta a su nueva ilusión

Paula ha explicado que su niño todavía no entiende que ella sea tan famosa, de hecho apenas habla. Por eso le sorprende tanto verla en televisión y en anuncios publicitarios, así que ha dado su nombre para rendirle homenaje. Lo más importante es que ha despejado todas las dudas de su embarazo y a partir de ahora podrá vivir más tranquila.

| Instagram (@pau_eche)

Echevarría ha hablado con la prensa para presentar su nueva colección de ropa, una ilusión que ha llegado en su mejor momento. Está encantada con el proyecto y asegura que siempre sintió pasión por el diseño, a pesar de que se decantó por la interpretación. Es cierto que en el pasado protagonizó polémicas, pero ahora está mucho más simpática y tiene buena relación con los medios.

“Es un mundo que me ha encantado de siempre y mi gusto por la moda viene por mi madre que cosía. No para fuera de casa, pero para ella y para mí y estaba todo el día creado. Es algo que he mamado tan de pequeña que no quiero que nadie me llame intrusa”, explica sobre su faceta de diseñadora.

Paula Echevarría no quiere tener más hijos

Paula, según la interpretación de Socialité, se ha mostrado sorprendida al descubrir que Miguel Torres no quería ampliar la familia. Pero ella ha insistido en algo: todas las dudas parten de rumores sin fundamento porque tampoco quiere tener más bebés. Está disfrutando de Miki, es el nombre que pronuncia en todas sus entrevistas para explicar su felicidad.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Echevarría no quiere esconderse, sabe que en su nueva etapa debe llevarse bien con los medios de comunicación. Por eso responde a las preguntas de todos los periodistas y comparte tanto contenido de sus hijos en las redes sociales. Ha creado una familia muy bonita y le gusta presumir, se nota que está en su mejor momento profesional y personal.