Paula Echevarría acepta que la ruptura le ha afectado más a él porque no lo esperaba

Paula Echevarría se quedaba atónita, como casi todos los españoles, después de ver como una de las parejas más sólidas del panorama nacional se iba a pique de buenas a primeras.

La pura realidad es que a Paula Echevarría le tocaba muy de cerca uno de los protagonistas de dicha ruptura. Y es que, desde hace unos meses, trabaja con este en un programa estrella de Telecinco.

Recordemos que la influencer asturiana fichaba como jurado de Got Talent España para la presente edición que ya se ha comenzado a emitir en la cadena principal de Mediaset.

La actriz tenía mucha ilusión en su vuelta a la televisión y más si cabe por rodearse de personajes de la talla de Dani Martínez, Edurne o el propio Risto Mejide.

La influencer asturiana sabe que él está sufriendo de lo lindo

El caso es que ha sido el exjurado de Operación Triunfo el gran protagonista de este domingo. Y todo después de que tanto él como la que hasta ahora era su mujer, Laura Escanes, han separado sus caminos. Se ha roto su amor de pareja para siempre ante la sorpresa de todos.

"Han sido siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", rezaba el mensaje de Escanes.

A través de un emotivo comunicado en sus cuentas oficiales de Instagram, la pareja anunciaba que tras siete años juntos sus vidas se separaban. No sin dejar de reconocer el dolor que les provocaba esta separación, que ha traumatizado a muchos de los seguidores de ambos.

Risto rompe su silencio tras la ruptura con Laura Escanes

Lo cierto es que Risto y Laura parecían formar una familia idílica junto a su pequeña Roma, pero la realidad parece ser que ha sido otra. Y no han querido alargar más la agonía, dejando a Paula Echeverría, compañera de Risto en Got Talent, impactada por lo sucedido.

El caso es que Paula Echevarría ha visto como este lunes, 24 horas después del anuncio, Risto ha compartido un story en Instagram en el que muestra la realidad de su estado. Nos enseña cómo ha pasado estas últimas horas después de que toda España conociese la realidad de su situación matrimonial.

El mediático publicista, a sus 47 años, ha confesado que "el dolor lo invade todo" en estos momentos tan duros para la pareja.

"No tengo fuerzas ni para responder a las burlas", ha sostenido. El jurado de Got Talent se quedaba con mal cuerpo al ver los hirientes mensajes que ha recibido tras desvelar que el amor se había acabado entre ellos.

Risto y su pareja ya son historia

"Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", ha observado en Instagram, aclarando lo vital que ha sido la influencer en su existencia.

Eso sí, no ha querido que todo sea negativo. También ha sabido agradecer los comentarios positivos y el ánimo que le han enviado muchos de sus miles de seguidores.

A todos ellos les da las gracias de corazón. "A los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre".

"Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto", ha expuesto el publicista en sus redes sociales.

