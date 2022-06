Patxi Alonso confiesa su secreto con Ana Obregón y manda un aviso

Patxi Alonso es un presentador conocido por todos que se hizo famoso para el gran público en la década de los 90. En 1996, le vimos por primera vez en la pequeña pantalla presentando con Anne Igartiburu el concurso La Gran Oportunidad en ETB.

Poco después, el comunicador vasco daba el salto a la televisión nacional después de que Telecinco le fichase para El club de los listillos. A partir de ahí, Alonso fue una cara habitual en los programas de entretenimiento de las cadenas españolas.

Uno de los grandes recuerdos que tienen sus seguidores fue cuando desembarcó con Ana Obregón y Ramón García en el mítico concurso ¿Qué apostamos? de TVE. Fue una etapa en la que ganó mucho dinero, pero lo cierto es que no era del todo feliz.

| Instagram @alonsopatxi

Patxi Alonso, un presentador todoterreno que no fue feliz en el pasado

Antes de descansar durante un tiempo, los espectadores le vieron en Todo en familia de TVE y en Quédate conmigo, presentado por Ely del Valle en Telecinco. Tras estos programas, el comunicador vasco comenzó una llamativa faceta detrás de las cámaras dirigiendo varias galas del reality La isla de los famosos, concurso que pasó a llamarse Supervivientes.

A su vez, en Telecinco, también le vimos con Belinda Washington en el magazine De domingo a domingo.

Ya en 2005, Patxi Alonso dio el salto a la información deportiva. Sus seguidores en el País Vasco le pudieron ver en Bilbovisión presentando una tertulia referente al Athletic Club de Bilbao. Y, con el nacimiento de La Sexta en 2006, este regresó a la televisión nacional para ponerse delante de las cámaras.

Ana Obregón conoce al fin la realidad de Patxi Alonso

Hoy por hoy, Alonso triunfa como presentador y productor ejecutivo en el reality El conquistador del Caribe, de la ETB. También, lleva las riendas del concurso Atrápame si puedes.

Ambos formatos están cosechando un éxito arrollador y las audiencias le acompañan desde hace tiempo. Estos espacios son producidos por Hostoil (The Mediapro Studio).

| España Diario

El conquistador lleva 18 años en antena liderando todas sus entregas y eso que ha tenido que luchar contra programas de la talla de Gran Hermano. Sobre todo, es un formato que ha sabido seducir a la audiencia más joven, un sector de población que no consume demasiada televisión en abierto.

Patxi Alonso desvelaba hace días que el programa ya está propuesto para lanzarlo a otros países. "No imagino que el programa no se emita en ETB, pero sí que dé el salto internacional", confiesa el vasco a Bluper .

Este expone que, por ahora, "el formato no había salido fuera de nuestras fronteras porque el gran trabajo de producción que se necesita ha sido imposible para hacer de comerciales".

El 'zasca' que Ana Obregón no se esperaba

Lo más llamativo ha sido cuando Patxi Alonso ha admitido que en su época de más fama, allá por los 90 y principios de los 2000, su trabajo no le llenaba. Algo que veremos cómo le sienta a su querida excompañera Ana Obregón.

| Instagram @atrapame_eitb

"Cuando haces cosas en las que no te sientes del todo a gusto, sufres. Es muy diferente vivir el entretenimiento como un presentador o colaborador que ser tú el productor ejecutivo", confesaba el excompañero de Ana Obregón.

"Yo estoy muy agradecido a aquellos que me dieron la oportunidad de hacer entretenimiento en Madrid, pero sé que no fue mi mejor momento ni la mejor versión de Patxi Alonso. Me sirvió para aprender un huevo y para ganar pasta, que no está mal, pero yo no disfrutaba y se me notaba. Ahora en Atrápame o en El Conquis, que soy el que maneja el cotarro, disfruto como un enano", admitía con sinceridad.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión