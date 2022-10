Patricia Rite, de Telecinco, desvela que su cáncer ha empeorado

Patricia Rite ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta. Patricia Rite, que se dió a conocer por ser expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa, ha reaparecido con la peor de las informaciones.

Hace casi cuatro años, Patricia Rite descubrió que su vida había cambiado para siempre después de que le descubrieran un melanoma que había llegado a estado tres en su piel.

Desde entonces, Patricia Rite ha estado luchado con todas sus fuerzas contra su tumor. Y, a pesar de que el tratamiento está siendo muy largo y duro, la televisiva ha sabido afrontar este complicado revés con positividad y humor.

Aunque, en más de una ocasión, Patricia Rite ha asegurado que una de las cosas que más le ha costado asimilar es la pérdida del pelo.

"Lo peor es mirarte al espejo todas las mañanas y no reconocerte, porque donde antes había una melena rubia, la cual era uno de los rasgos de mí que más adoraba, ahora simplemente hay piel", confesó en uno de sus post de Instagram.

Y aunque perder todo el pelo fue un shock para Patricia Rite, a día de hoy, ya ha conseguido normalizar su nueva apariencia. "Puedo ser morena, puedo ser pelirroja, puedo cambiar a todo lo que me dé la gana. Hay que tener mucha paciencia".

Ahora, Patricia ha reaparecido en las redes sociales para dar la peor de las novedades. Y es que, cuando parecía que su carcinoma metastásico había conseguido frenarse, ha recibido un nuevo mazazo.

Patricia Rite tiene malas noticias

Patricia Rite ha regresado a las redes sociales para compartir con todos sus followers las últimas novedades acerca de la enfermedad que padece desde hace años.

Y, aunque el pasado 26 de abril aseguró que su oncóloga le había dado "la mejor noticia que se podía tener" y que el tratamiento al que se estaba sometiendo funcionaba y la lesión más grande había desaparecido, todo apunta a que ha aparecido un nuevo problema.

Este sábado 1 de octubre, Patricia Rite ha dejado sin palabras a todos sus followers después de anunciar que su lucha está muy lejos de finalizar.

A través de su cuenta de Instagram, Patricia Rite ha comunicado esta triste novedad. La influencer ha publicado unas imágenes de ella en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, en Huelva, para explicar el inesperado giro que ha dado su vida.

"Acabamos de salir de la oncóloga y nada. Dice que me toca correr un poco más, que con la carrera de fondo de hasta ahora no vale, y yo que nunca he sido de deportes y he sido más bien de escaquearse cuando el profesor no miraba", ha comenzado relatando la televisiva.

Según ha contado ella misma, "las lesiones han crecido como mi nuevo pelo, o pelazo, según miremos". Patricia Rite ha explicado que la antigua quimio a la que se estaba sometiendo "no ha permitido frenar el cáncer".

Y no solo eso, sino que, además, "ha aumentado en pelvis, hueso, por ahí algo he oído de la barriga y el riñoncito (que tal y como está el precio de la obra más vale que me lo quiten)".

Por eso, tanto Patricia como su oncóloga han tomado la decisión de comenzar con un nuevo tratamiento más agresivo, "puesto que la otra quimioterapia ha tenido muy buenos resultados a lo largo del tiempo y pensamos que esta nueva también lo tendrá".

Para finalizar, Rite no ha querido despedirse sin antes agradecer todo el apoyo y amor que recibe de sus seres queridos. "Estoy feliz familia, primero porque soy muy afortunada de tener a la familia y amigos que tengo y segundo porque sigo aquí luchando y me encuentro fuerte y con ganas".